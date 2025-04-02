大倉久和「歡慶童心月」兒童免費用餐 住房送早餐再贈手工餅乾

大倉久和「歡慶童心月」，6歲以下孩童可享用歐風館特製兒童餐點。（大倉久和大飯店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕兒童節將到來，臨時起意想帶孩子出去用餐或小旅行，大倉久和大飯店推出「歡慶兒童節-童心月專案」，涵蓋餐飲優惠、住房專案及應景甜點，從4月一路延續至5月，可趁機利用，和家人享受美味餐點，或在飯店中度過輕鬆假期。

春遊日和住房專案，贈送2位大人及2位兒童早餐，並加贈手工餅乾1組。（大倉久和大飯店提供）

大倉久和大飯店表示，此次專案以溫馨親子的概念出發，歐風館自助餐廳於4月3至6日推出限定活動，凡1位成人帶1位12歲以下兒童同行用餐，兒童就可享免費用餐優惠，2位大人可帶2位12歲以下兒童、4位成人可帶4位兒童享優惠（人數依此類推）；6歲以下兒童來店用餐，即可享用飯店特製的兒童餐點一份，還為每位小賓客加贈象徵健康與祝福的限量鯉魚旗，讓大家在節慶氛圍中留下難忘回憶。

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為了延續這個親子溫馨用餐氛圍，4月3日至5月5日期間，歐風館加碼推出「親子優惠活動」，凡2位成人帶兩位12歲以下兒童同行用餐，兒童享免費用餐優惠，4位成人可帶4位兒童享優惠（人數依此類推），適用於午餐、下午茶與晚餐時段，讓全家人在輕鬆用餐同時，感受實質回饋。更好康的是，歐風館同步推出「抗漲專案」，即日起至4月30日止，凡2人同行享餐費85折、3人同行8折、4人以上同行享75折優惠，而且此專案可與親子優惠活動合併使用，無論是家庭聚餐或親友同樂，都能以更輕鬆的預算享受五星級的豐盛饗宴。

The Nine烘焙坊新上市彩蛋奇緣禮盒，內含彩繪色筆與空白彩蛋、DIY兔子花籃與著色吊飾，並搭配復活節糖霜餅乾與手工軟糖。（大倉久和大飯店提供）

除了餐飲優惠，大倉久和大飯店也推出適合親子出遊的「春遊日和住房專案」，即日起至5月31日止，專案贈送2位成人與2位12歲以下兒童早餐，貼心加贈手工餅乾1罐，讓家庭在舒適空間中放鬆身心，共度悠閒假期。

The Nine烘焙坊推出bunny復活節限定蛋糕，以正在挖掘彩蛋的兔子為造型靈感，可愛外型非常討喜。（大倉久和大飯店提供）



而隨著復活節腳步將近，飯店內The Nine烘焙坊也推出一系列節慶限定甜點，包含造型可愛、口感細緻的「bunny 復活節限定蛋糕」、象徵祝福的義式「鴿子麵包」以及充滿童趣的「彩蛋奇緣禮盒」，禮盒內含彩繪色筆與空白彩蛋、DIY兔子花籃與著色吊飾，並搭配3片繽紛造型的復活節糖霜餅乾與Q彈手工軟糖，適合親子一同創作、品嘗。更多相關內容詳詢大倉久和大飯店官網。

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