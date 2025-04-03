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台南海安商圈虎翔市集×舊城膠片市集 4/3~5登場

2025/04/03 14:16

南市海安商圈4月3日至4月5日在海安街道美術館舉辦「虎翔市集×舊城膠片市集」活動。（南市經發局提供）南市海安商圈4月3日至4月5日在海安街道美術館舉辦「虎翔市集×舊城膠片市集」活動。（南市經發局提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕清明兒童連假，台南市海安商圈4月3日（四）至4月5日（六）在海安街道美術館（民生路與中正路之間）舉辦「虎翔市集×舊城膠片市集」活動。這次活動以「緬懷先人、文化傳承、節電宣導、親子互動」為主題，邀請市民與遊客在連假期間一同走進街頭，感受台南獨特的歷史與文化。

南市經發局表示，市集活動期間於每天下午4時登場，一直到晚上10點，活動包含舊照徵集翻拍送禮、節電問答贈環保胸章、DIY絹印節電帆布袋等手作體驗，提供大小朋友共同參與的機會。此外，還有捏麵人、糖霜餅乾、手工皂、亮亮染織等創意工作坊，現場還有精采的街頭藝人表演，從扯鈴、氣球藝術到國際魔術師與似顏繪，民眾只要在市集消費並打卡，還能集點兌換精美禮品。不僅白天熱鬧，夜晚更具魅力，邀請大家來享受美食與文化。

海安商圈去年榮獲經濟部全國卓越商圈最佳魅力特色，經發局歡迎大家前來逛商圈。（南市經發局提供）海安商圈去年榮獲經濟部全國卓越商圈最佳魅力特色，經發局歡迎大家前來逛商圈。（南市經發局提供）

海安商圈理事長黃舜屏表示，這次透過舊照片徵集活動，喚起民眾對舊城記憶的共鳴，再搭配多元手作與街頭藝人演出，讓大小朋友都能在市集中找到樂趣與感動。同時活動期間將設立「節電宣導小站」，民眾透過節電問答即可獲得由主辦單位設計的3款節電胸章。現場還有DIY絹印節電LOGO帆布袋活動，讓民眾親手印製環保袋，傳遞節能減碳的生活態度。

經發局代理局長蕭富仁說，這次活動期間適逢兒童節，商圈特別規畫多項DIY工作坊，讓親子一同享受創作樂趣，非常適合爸爸媽媽帶著小朋友一起到戶外走走逛逛。

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