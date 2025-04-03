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看日本阿波舞免出國 4/19板橋府中百位舞者踩街表演

2025/04/03 14:33

〔記者黃子暘／新北報導〕日本東京高圓寺阿波舞吸引許多觀光客，新北市板橋區長陳奇正指出，該活動曾2度來板橋公演，今年4月19日將有100位舞者再度前來板橋府中地區演出，板橋慈惠宮前有開幕儀式及定點表演；陳奇正提醒，活動當日府中路（文化路口至西門街口）下午4點起至晚上8點封閉管制，捷運府中站3號出口YouBike站點配合表演，當日自下午1點起至晚上8點暫停營運。

板橋慈惠宮主委賴春穆表示，阿波舞是擁有400年歷史的日本傳統盆舞，是東京夏季盛大祭典之一，公演將在4月19日下午5點於慈惠宮前登場。（板橋區公所提供）板橋慈惠宮主委賴春穆表示，阿波舞是擁有400年歷史的日本傳統盆舞，是東京夏季盛大祭典之一，公演將在4月19日下午5點於慈惠宮前登場。（板橋區公所提供）

活動主辦單位、板橋慈惠宮主委賴春穆表示，阿波舞是擁有400年歷史的日本傳統盆舞，是東京夏季盛大祭典之一，公演將在4月19日下午5點於慈惠宮前登場，隨後踩街行經南門街、館前西路，中間停駐接雲寺演出，再續行府中路至板橋區公所前府中廣場演出，每定點有15分鐘的表演。

陳奇正說，活動期間，警察局板橋分局將對周邊道路進行管制交通疏導，府中路（文化路口至西門街口）4月19日下午4點起至晚上8點封閉管制；捷運府中站3號出口YouBike站點當日下午1點起至晚上8點暫停營運，無法提供借還車服務，歡迎大眾利用捷運等大眾運輸，前來欣賞表演。

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