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兒童節帶小朋友種樹 文化部長：為一件國家大事許願景

2025/04/03 15:24

國家兒童未來館今（3）日邀請35組兒童與家庭觀眾，分組輪流體驗植樹，為國家兒童未來館種下願景。（文化部提供）國家兒童未來館今（3）日邀請35組兒童與家庭觀眾，分組輪流體驗植樹，為國家兒童未來館種下願景。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕由文化部籌建的國家兒童未來館，建築師伊東豊雄團隊提出「森林中出現的兒童之城」為概念，做為國家送給未來主人翁的大禮。因此，文化部長李遠特別在兒童節前夕變回說故事的「小野爺爺」，今（3）日親赴「兒未館」基地，邀請眾多兒童與家長們一起種樹，象徵種下「兒未館」的願景，李遠也重申，在「兒未館」開館前先行的「願景館」，今年夏天就會正式啟用。

為讓兒童一起參與國家兒童未來館籌建過程，文化部於兒童節假期第一天舉辦「尋夢之森－－國家兒童未來館兒童植樹活動」，邀請兒童與家庭走進位於新北市板橋區的基地，共同為這座屬於兒童的博物館，種下珍貴綠色印記。

文化部長李遠（左）變回小野爺爺，帶著他的童書《尋找綠樹懶人》，以說故事的方式，帶著大小朋友一起進入兒未館的希望之旅。（文化部提供）文化部長李遠（左）變回小野爺爺，帶著他的童書《尋找綠樹懶人》，以說故事的方式，帶著大小朋友一起進入兒未館的希望之旅。（文化部提供）

小野爺爺親自帶著他的童書《尋找綠樹懶人》，為小朋友們說故事。他說，以前總跟孩子說聖誕禮物是聖誕老公公送的，直到兒子小學五年級時，被同學笑「才沒有聖誕老人，那是你的爸爸、媽媽」，兒子決定聖誕節晚上在頂樓等待，結果竟等到一個「綠樹懶人」，還送給他一棵樹說：「種下這棵樹許願，願望就會達成」。

小野爺爺說，今天邀大家種下這些樹，就是要預告國人期待的「國家兒童未來館願景館」，今年夏天就將誕生，為「兒未館」籌建的這幾年，提早帶著大家開始「玩」，聽聽孩子們的希望並告訴大家兒未館是什麼。

文化部說明，「兒未館」已於今年初提出基本設計，將接續辦理細部設計及建照申請作業。考慮距離開館還有數年時間，李遠部長特別提出基地內規劃「願景館」的想法，透過各種展示及工作坊活動，讓孩子們在這裡學習、創作，並與「兒未館」一起成長。願景館正在進行裝修作業中，今年夏季就可正式啟用。

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