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藝文 > 藝起享享 > 看表演

歡樂兒童節！嘉義親子藝術節上百場演出 小朋友嗨翻天

2025/04/03 18:35

2025嘉義親子藝術節在嘉義縣表演藝術中心歡樂登場。（記者蔡宗勳攝）2025嘉義親子藝術節在嘉義縣表演藝術中心歡樂登場。（記者蔡宗勳攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕今天是兒童節、清明連假第1天，2025嘉義親子藝術節在嘉義縣表演藝術中心熱烈登場，為期11天的活動以「兒童新莊園」為主題，開幕式由醬呱家族、禮物盒劇團暖場，隨後紅鼻子馬戲團及虎劇團帶來嘉年華大遊行，嘉義縣長翁章梁、立委陳冠廷等人穿上氣球服裝與大小朋友踩街遊行發小禮物，歡笑聲此起彼落，場面熱鬧。

2025嘉義親子藝術節，大小朋友同樂。（記者蔡宗勳攝）2025嘉義親子藝術節，大小朋友同樂。（記者蔡宗勳攝）

翁章梁指出，從3日到13日共有119場的演出，表演內容涵蓋各個年齡層的小朋友，所有人都能找到適合自己的節目，邀請家長帶著孩子一起來嘉義縣表演藝術中心走走，增進家庭互動，回家後還能跟孩子討論劇情，這些都會是美好的回憶。

2025嘉義親子藝術節，小朋友與人氣偶熱烈互動。（記者蔡宗勳攝）2025嘉義親子藝術節，小朋友與人氣偶熱烈互動。（記者蔡宗勳攝）

縣府文化觀光局表示，今年親子藝術節以「兒童新莊園」為主題，打造「奇幻舞臺」、「神奇劇場」、「魔法小屋」、「歡樂影城」與「尋寶市集」五大場域，神奇劇場將推出兒少音樂節目「虎姑婆和他的朋友」音樂劇；實驗劇場帶來浩明創意工作室的「媽呀！外星人」音樂劇；「紅鼻子馬戲團」、「嘉頌擊樂」、「糖果星球派對」等團隊將在奇幻舞台接力演出。

2025嘉義親子藝術節逗趣的表演。（記者蔡宗勳攝）2025嘉義親子藝術節逗趣的表演。（記者蔡宗勳攝）

另表藝駐館團隊「三昧堂創意木偶團隊」更是推出一連串活動，從展覽、cosplay體驗，到布袋戲表演、操偶體驗及手作坊，讓民眾更加認識傳統技藝；「魔法小屋」體驗工作坊人氣爆棚，手工藝、肢體課程場場滿額，孩子們在動手創作中發揮無限想像力。

2025嘉義親子藝術節精采的表演。（記者蔡宗勳攝）2025嘉義親子藝術節精采的表演。（記者蔡宗勳攝）

表演藝術中心說，藝術節期間推出「嘉義親子藝術節套票優惠」，任選兩檔「神奇劇場」節目不限張數可享8折優惠，現場出示打卡畫面還能兌換限量扇子筆，讓親子家庭在欣賞演出之餘，也能帶走獨家紀念品。

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