７名創作者進義大利！波隆那兒童書展台灣館「故事野餐」人氣夯

今年波隆那兒童書展台灣館，以「故事野餐」為主題，計攜手41家台灣出版社參與，備受矚目。（台北書展基金會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕享譽全球的童書出版展會義大利波隆那童書展於3月31至4月3日舉行，今年台灣館以「故事野餐」（TAIWAN STORY PICNIC）為主題，人氣爆棚之外，更有7位台灣創作者參與。

今年台灣館由文策院主辦、台北書展基金會承辦，攜手41家台灣出版社，展出284本原創書籍，此外，波隆那童書展近年跨足漫畫、影視、遊戲、品牌授權等產業，擴大授權版圖，文策院也邀請台灣原創角色品牌「幾米──月亮忘記了」 、「章魚熊」、「小兒子阿甯咕」等3個當紅IP授權業者參與，首度參展授權展區。

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今年波隆那兒童書展台灣館，以「故事野餐」（TAIWAN STORY PICNIC）為題，人潮不斷。（台北書展基金會提供）



台北書展基金會表示，今年台灣館邀請７位實力堅強的創作者，每個人都在各自專業領域深耕多年，風格出眾，且具有國際市場及行銷力，包括林蔚婷、劉韋廷（咚東）、蔡佩蓉（阿喵），Ballboss、張筱琦，張友漁以及劉旭恭。

台灣館主視覺圍繞「故事野餐」主題邀請藝術家鄒駿昇操刀整體視覺設計與相關延伸應用，以綠色象徵台灣，用不同明度與彩度的綠色連結台灣豐富的地貌與生態，搭配紅色格紋充滿朝氣、野餐的視覺意象，邀請全球出版人與讀者和台灣故事來一場綠意盎然、愉快交談的春日約會，吸引業者與參觀觀眾高度興趣，人氣爆棚。

台灣館舉辦「台灣／義大利插畫家畫畫野餐會」，促進台義插畫家雙向交流。（文策院提供）

文策院除了支持國內出版業版權人前往洽商，也首次參與書展的授權展區，支持台灣角色品牌授權業者參展，合計安排了近百場版權會議，現場處處可見來自世界各地的與會者熱絡洽談。本屆波隆那授權展主辦方代表Cristina Angelucci對台灣IP的高品質與多元創新設計讚嘆不已，認為足以接軌國際市場趨勢，並符合歐洲消費者的喜好，期待台灣IP能以波隆那童書展為起點，進一步開拓全球市場。

插畫家張筱琦（左）現場為各國插畫新生代看作品並且交流意見。（台北書展基金會提供）

台北書展基金會表示，巴巴文化、捷思版權（JS Agency）都在展期舉行20場版權會議、信誼基金出版社、親子天下、小天下等也舉行超過30場會議。此次捷思版權成果豐碩，一舉獲得4本書報價，比倫敦書展效果更好。尖端出版的「小企鵝波波系列」更獲得匈牙利Pagony出版社青睞，平心出版的《巫者》更在現場收到俄羅斯版權商的報價。此外，台灣角川出版的《尋山人》詢問度高，亦是本次的亮點書目之一。

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