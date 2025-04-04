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（影音）台語版〈DO RE MI〉 有趣易學大人小孩朗朗上口

2025/04/04 16:22

雲林故事人協會在雲林故事館舉辦台語歌謠繪本發表會，創作者、地方多位台語老師及潮厝華德福實驗學校學童一起見證。（記者黃淑莉攝）雲林故事人協會在雲林故事館舉辦台語歌謠繪本發表會，創作者、地方多位台語老師及潮厝華德福實驗學校學童一起見證。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林故事人協會今（4）日舉辦《烏熊愛ㄑㄧˋ迌》台語歌謠繪本發表會，以台灣黑熊「阿寶」為主角，上學路上及在學校發生的趣味事情，以12首台語歌謠來呈現，其中一首〈DO RE MI〉含蓋人體器官、生活習慣，令人印象深刻且容易朗朗上口。
「DO摸腹肚、RE挼目睭、MI搣塗豆、FA火化去、SO芳閣酥、LA抐青菜、SI抄筍絲、DO一百度」，潮厝華德福實驗小學學童邊吟唱台語歌謠邊搭配動作，炒熱今天的的新書發表會氣氛。

潮厝華德福實驗學校學生現場表演書中的台語歌謠。（記者黃淑莉攝）潮厝華德福實驗學校學生現場表演書中的台語歌謠。（記者黃淑莉攝）

雲林故事人協會工作人員黃秀香指出，故事人協會2007年進駐雲林故事館營運後，經常邀請社區人到故事館聽說讀寫演故事，發覺許多遊客聽不懂台語，且對歌曲較有感覺，並在文化部贊助部分經費贊助下，促成《烏熊愛ㄑㄧˋ迌》台語歌謠繪本出版。

雲林故事人協會出版全新台語歌謠繪本。（記者黃淑莉攝）雲林故事人協會出版全新台語歌謠繪本。（記者黃淑莉攝）

詞曲創作者陳怡君表示，裡面12首台語歌謠詞曲都是她創作，含態生態、多元飲食文化、糖廠及鐵橋、趣味民間故事、小朋友喜愛的電音三太子及虎尾在地節慶活動等，讀閱讀者不只可以學台語，還關懷生態、認識在地文化。陳怡君說，〈刺查某〉是講外來種植物大花咸豐草、〈樹蛤仔〉介紹諸羅樹蛙、〈六月十八〉及〈虎尾市仔普〉是描寫虎尾在地重要節慶活動。

書中的〈六月十八〉是介紹虎尾的節慶活動。（記者黃淑莉攝）書中的〈六月十八〉是介紹虎尾的節慶活動。（記者黃淑莉攝）

雲林故事人協會指出，《烏熊愛ㄑㄧˋ迌》是由插畫家楊麗菊繪圖，唱歌學語言事半功倍，邀請多次入圍金曲獎的編曲家黃培育編曲，由潮厝華德福實驗小學的學童演唱，讓大家透過聽、唱方式認識台語的美及及台灣生態、文化等。
雲林故事人協會說，歌謠繪本及協會出版的各式台文版雲林繪本的數位資源，都在雲林故事館官網，免費供大家應用，讓台語傳承下去。

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