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（影音）看見台灣國貿實力 古蹟原英商德記洋行「洋潮來襲」展百年史料首曝光

2025/04/04 16:38

古蹟原英商德記洋行「洋潮來襲」今日開幕。（記者洪瑞琴攝）古蹟原英商德記洋行「洋潮來襲」今日開幕。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕歷經1年的修繕與換展，台南市定古蹟原英商德記洋行常設展「洋潮來襲」，今（4）日開展。其中有百年前府城大郊商與洋行簽訂契約是首度獨家曝光，見證百年洋行風華，以及台灣國際貿易居全球地位歷史脈絡。對照現今台灣與美國關稅的經濟戰略關鍵時刻，讓參觀者格外有感。

中央研究院台灣史研究所專任研究人員林玉茹介紹1879年洋行契約史料。（記者洪瑞琴攝）中央研究院台灣史研究所專任研究人員林玉茹介紹1879年洋行契約史料。（記者洪瑞琴攝）

中央研究院台灣史研究所研究員林玉茹表示，這張1879年和1882年簽訂的契約史料（英國國家檔案館提供），價值可說是無與倫比，全台獨家首見。契約內容扭轉過去錯誤印象，洋行進來台灣並沒有讓在地郊商沒辦法生存。由於語言與交易需求，仍必須靠在地重要商號，特別是郊商進行貿易。和記洋行為了在台南、高雄設立據點，與在地郊商行號「順源號」簽約，聘雇陳北學為兩地洋行的「行長」，而不是叫「買辦 」。且由南台灣最大糖商順和行擔任保證人，展現小洋行大買辦的實態。

展場打造「一日洋行」親子互動展間，兒童可以化身洋商、廚師。（記者洪瑞琴攝）展場打造「一日洋行」親子互動展間，兒童可以化身洋商、廚師。（記者洪瑞琴攝）

林玉茹表示，台灣這麼小的島國，為何可以變成國際重要貿易地位，如今台灣GDP（國內生產毛額）還在全球前20名，經濟力堅強，從契約史料可看出歷史淵源與脈絡。

展場打造「一日洋行」親子互動展間。（記者洪瑞琴攝）展場打造「一日洋行」親子互動展間。（記者洪瑞琴攝）

南市文化局代理局長林韋旭表示，1865年安平海關設立後，德記洋行是1867年由英商來台南設立的第1個洋行，也是安平5大洋行之一，並象徵著19世紀台南作為國際貿易港的黃金年代，見證與國際交流的歷史樣態。

百年古蹟原英商德記洋行建築優美。（記者洪瑞琴攝）百年古蹟原英商德記洋行建築優美。（記者洪瑞琴攝）

常設展以「Anping 1865洋潮來襲：回望安平商貿的黃金年代」為主題，見證台灣茶葉、蔗糖、樟腦產業的蓬勃發展與歷史。透過規劃「走貿易」、「居安平」、「起洋行」、「跨時代」4大展區，呈現安平作為貿易港口的發展歷程，並探索洋行社交文化與商業運作的幕後故事。

展覽因應不同年齡層的觀眾，特別打造「一日洋行」親子互動展間，兒童可以化身洋商、買辦、廚師、船務人員，藉由遊戲互動認識洋行的組織與工作分配，親身體驗昔日貿易活動。

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