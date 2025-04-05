波伽利自己也不知道有沒有下一次 20首經典告別後徹夜未眠

暌違多年再登台，波伽利特別介紹兒子馬提歐，並說道：「歡迎新時代的降臨」。（MNA提供）



〔記者凌美雪／台北報導〕義大利美聲天王安德烈‧波伽利昨（4）日首登台北大巨蛋演出，與台灣睽違10年的問候，以中文「謝謝」開場，引來觀眾如雷掌聲；此行也是波伽利出道30週年亞巡最終站，除呈現生涯具代表性的歌曲，也致敬了帕華洛帝，牽起了兒子馬提歐的手，歡迎新時代的降臨；波伽利說，很開心再次回到這裡，連他也不知道是不是最後一次，或也因此，全場波伽利共唱了14首歌，外加3首安可曲，唱好唱滿，讓全場觀眾都感動到充滿感謝。

波伽利在〈Notte 'e Piscatore〉（漁夫之夜）中，與已故3大男高音之1的帕華洛帝跨越時空虛擬對唱。（MNA提供）



此次演出曲目涵蓋經典歌劇、電影原聲與流行金曲。尤其下半場的安排相當特別，波伽利在〈Notte 'e Piscatore〉（漁夫之夜）中，與已故3大男高音之1的帕華洛帝跨越時空虛擬對唱；之後，波伽利說，是時候邀請這位年輕歌手上台，「我的兒子Matteo。」馬提歐先獨唱了父親波伽利曾經翻唱的〈Caruso〉（卡羅素），展現他溫暖而深情的嗓音，倆人也合唱了描繪父子深厚情感的〈Fall On Me〉（照亮我）。

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至於壓軸的安可曲，由於先前公布的歌單中，沒有見到〈Con te partirò〉（告別的時刻）以及〈Nessun dorma〉（公主徹夜未眠），引不少樂迷敲碗期待；波伽利在安可第1首就唱了〈告別的時刻〉，大家以為是時候說再見了，沒想到緊接著父子倆攜手呈獻了紅髮艾德（E. Sheeran）的〈Perfect Symphony〉（完美無瑕），讓現場觀眾感動到紛紛打開手機的亮光，與兩人的歌聲一起「照亮全場」。

謝幕最後的安可曲，觀眾紛紛自動點亮手機燈光，留下美好的回憶。（記者凌美雪攝）

而就在鞠躬謝幕之後，波伽利竟又回到舞台，唱了〈公主徹夜未眠〉，波伽利與女高音瑪麗安・巴蒂斯泰利的合聲激盪出《公主徹夜未眠》的神聖氛圍，搭配大螢幕影片中的華麗場景，更以震撼的「Vincerò!」推向最高潮，在滿場感動的歡呼聲中，波伽利舉起手向觀眾揮別，彷彿告訴大家：珍重再見！

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