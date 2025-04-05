自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 看表演

波伽利自己也不知道有沒有下一次 20首經典告別後徹夜未眠

2025/04/05 00:57

波伽利自己也不知道有沒有下一次 20首經典告別後徹夜未眠暌違多年再登台，波伽利特別介紹兒子馬提歐，並說道：「歡迎新時代的降臨」。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕義大利美聲天王安德烈‧波伽利昨（4）日首登台北大巨蛋演出，與台灣睽違10年的問候，以中文「謝謝」開場，引來觀眾如雷掌聲；此行也是波伽利出道30週年亞巡最終站，除呈現生涯具代表性的歌曲，也致敬了帕華洛帝，牽起了兒子馬提歐的手，歡迎新時代的降臨；波伽利說，很開心再次回到這裡，連他也不知道是不是最後一次，或也因此，全場波伽利共唱了14首歌，外加3首安可曲，唱好唱滿，讓全場觀眾都感動到充滿感謝。

波伽利自己也不知道有沒有下一次 20首經典告別後徹夜未眠波伽利在〈Notte 'e Piscatore〉（漁夫之夜）中，與已故3大男高音之1的帕華洛帝跨越時空虛擬對唱。（MNA提供）

此次演出曲目涵蓋經典歌劇、電影原聲與流行金曲。尤其下半場的安排相當特別，波伽利在〈Notte 'e Piscatore〉（漁夫之夜）中，與已故3大男高音之1的帕華洛帝跨越時空虛擬對唱；之後，波伽利說，是時候邀請這位年輕歌手上台，「我的兒子Matteo。」馬提歐先獨唱了父親波伽利曾經翻唱的〈Caruso〉（卡羅素），展現他溫暖而深情的嗓音，倆人也合唱了描繪父子深厚情感的〈Fall On Me〉（照亮我）。

至於壓軸的安可曲，由於先前公布的歌單中，沒有見到〈Con te partirò〉（告別的時刻）以及〈Nessun dorma〉（公主徹夜未眠），引不少樂迷敲碗期待；波伽利在安可第1首就唱了〈告別的時刻〉，大家以為是時候說再見了，沒想到緊接著父子倆攜手呈獻了紅髮艾德（E. Sheeran）的〈Perfect Symphony〉（完美無瑕），讓現場觀眾感動到紛紛打開手機的亮光，與兩人的歌聲一起「照亮全場」。

謝幕最後的安可曲，觀眾紛紛自動點亮手機燈光，留下美好的回憶。（記者凌美雪攝）謝幕最後的安可曲，觀眾紛紛自動點亮手機燈光，留下美好的回憶。（記者凌美雪攝）

而就在鞠躬謝幕之後，波伽利竟又回到舞台，唱了〈公主徹夜未眠〉，波伽利與女高音瑪麗安・巴蒂斯泰利的合聲激盪出《公主徹夜未眠》的神聖氛圍，搭配大螢幕影片中的華麗場景，更以震撼的「Vincerò!」推向最高潮，在滿場感動的歡呼聲中，波伽利舉起手向觀眾揮別，彷彿告訴大家：珍重再見！

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應