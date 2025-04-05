「大罷免文學」日日更新！創作者新詩、散文、小說、劇本這裡看

台灣作家楊双子發起「2025主張罷免不適任立委，是我們的義務」連署，獲得全台逾千名創作者響應，日前在立法院召開記者會。（台灣文學作家聯署小組提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由美國國家書卷獎得主楊双子自 3 月 20 日發起的「2025 主張罷免不適任立委，是我們的義務」台灣文學作家連署，獲得文學界響應，已超過千位台灣作家加入連署，創下台灣文學史上無前例的紀錄。作家們於４月２日在立法院召開記者會後，發起「筆桿接力罷免到底」創作活動，邀請創作者即日起至7月31日，在個人的社群網站以新詩、散文、小說、劇本等方式響應。消息一出，3日內便已刊載包含林立青、宋尚緯、崎雲、熊一蘋、鴻鴻、林楷倫、李屏瑤、蘇吉、林蔚昀、鄭聿......等近60位創作者的作品。

楊双子表示，文學乍看之下沒有實質功能性與生產力，但它是文化的具體展現。許多國家民防的第一課就是認識自己的國家，而文學正是認識自己、認識國家的重要指引。從戒嚴時期到現在，總會有人認為應該文學歸文學、政治歸政治，但文學作家是洞悉並書寫人與社會如何連結、運作的一群人，所以文學必然政治。

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作家朱宥勳在臉書說明，「筆桿接力罷免到底」不限文類、沒有限制，只要將自己的作品貼上社群，並且使用hashtag「筆桿接力罷免到底」，再把作品連結寄到發起小組的新聞聯絡信箱。發起小組會製作創作目錄，公開轉貼所有作品，一方面透過作品傳遞支持大罷免運動的訊息，一方面也是用作品見證這個歷史時刻。

「筆桿接力罷免到底」創作接力作品連結目錄平台，由作家李奕樵建置，將收到的作品統一集中，並於每日早上８點更新網站內容，為「台灣文學作家連署」留下紀錄。作品目錄連結如下：https://pen-power-recall-website-2025.pages.dev/

作家朱宥勳在臉書說明「筆桿接力罷免到底」規則。（擷取自朱宥勳臉書）

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