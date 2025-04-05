國際知名口足畫家楊恩典 日月潭舉辦「畫中有話」畫展

國際知名口足畫家楊恩典（左3），即日起至6月29日止，在日月潭向山遊客中心舉辦「畫中有話」畫展。（日管處提供）

〔記者張協昇／南投報導〕 國際知名口足畫家楊恩典，即日起至6月29日止，在日月潭向山遊客中心「日昇月恆藝廊」舉辦「畫中有話」畫展，今（5）日舉行開幕茶會，楊恩典表示，此次畫作主視覺為寧靜的山水之間群鶴聚集，「鶴」寓意吉祥與長壽，也與閩南語「好」發音相似，希望藉由「畫中有話」創作情境，讓創作者成為說故事的人，傳遞勇氣和希望，讓每個人都能在困境中找到自己的光亮，分享生命故事，把最真實的感動和正能量傳達出去。

口足畫家楊恩典，5日在「畫中有話」畫展開幕茶會中現場作畫。（日管處提供）

口足畫家楊恩典雖然出生時就沒有雙臂，但並未因此放棄對藝術的熱愛與追求，早年在蔣故總統經國先生的鼓勵下，以非凡的毅力及努力克服障礙，先後向楊鄂西等名師習畫，展現無與倫比的創作才華，成為國際知名口足畫家，2007年獲選十大傑出青年，其故事鼓舞了無數台灣人，更曾於美國舉辦巡迴畫展。

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此次畫展，除了展出楊恩典的傳統國畫，以壓克力所繪製的包包外，也展出在木盤、絹扇等不同器物上創作的作品，跳脫傳統思維，將藝術融入生活，來展現不同於畫框內的呈現方式。

國際知名口足畫家楊恩典，在絹扇上作畫。（日管處提供）

日月潭風景區管處表示，此次展出的每件作品都蘊藏著楊恩典老師想傳達的生命故事與正能量，展現她如何用畫筆與心靈對話，並將情感與思想灌注到畫布上，用她自己的方式成為一個「說故事的人」，畫展期間，楊老師也會在假日不定期於現場導覽作畫，邀請所有對藝術有興趣的民眾一起來欣賞。

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