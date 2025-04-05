春遊韓國最大藥令市場 體驗庶民生活、浸泡養生足浴

遊逛京東市場還可順遊首爾韓方振興中心，裡頭展示韓方傳統醫療，也附設藥草足浴體驗。（韓國觀光公社提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕近年許多外國觀光客旅遊首爾，會將傳統市場排入行程，除了熱門的廣藏、通仁與南大門市場，占地寬廣的「京東市場」更不容錯過，這處號稱韓國最大的草藥與人蔘市場，也有販售蔬果與食品等，逛一趟京東市場，能體驗韓國悠遠歷史文化與庶民百姓生活，還可順遊近年的人氣景點「首爾韓方振興中心」。

京東市場腹地寬廣，是首爾著名傳統市場，也深受外國遊客喜愛。（韓國觀光公社提供）

韓國觀光公社指出，1860年代左右，京畿道北區和江原道一帶農民們，時興將栽種的蔬果、農作物匯聚在清涼里驛周邊販售，日積月累，攤販匯聚，數個小型市場整併成大型市場，市場販售的商品琳瑯滿目，深受外國遊客喜愛。

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京東市場號稱韓國最大的草藥與人蔘市場，販售許多藥材。（韓國觀光公社提供）

遊客只要一步入京東市場，就會聞到藥材清香撲鼻而來，暖黃燈泡晃動，投射在寫上各式藥名的韓文字體。各色藥材與人蔘一字排開，令人感到滋補溫暖。除了傳統藥材，當季蔬果跟海鮮應有盡有，也有韓式小吃與西點麵包等。一早就見到銀髮族跟婦女拖著菜籃大肆採購，能一窺韓國庶民真切生活。在冬季時分到訪，水果攤販售的草莓與葡萄，顆顆飽滿美味，價格遠比台灣低廉，攤販也熱情招呼，甚至還能說兩句中文，相當親切。

首爾韓方振興中心足浴體驗價格親民，養生又暖身。（韓國觀光公社提供）

韓國傳統荷葉飯套餐，吃出健康美味。（韓國觀光公社提供）



緊鄰京東市場的首爾韓方振興中心，近年也受到遊客喜愛，中心旁的餐館販售的養生荷葉飯套餐與養生茶，美味又飽足，餐後可參訪韓方振興中心，了解韓方傳統醫療歷史文化。韓國觀光公社表示，韓方振興中心於朝鮮時代是免費照顧患病百姓的賑濟機構「普濟院」，遊客除了參觀韓醫學、藥材展示，還能體驗藥草足浴，是一趟休閒養生之旅。

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