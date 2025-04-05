自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

春遊韓國最大藥令市場 體驗庶民生活、浸泡養生足浴

2025/04/05 21:19

遊逛京東市場還可順遊首爾韓方振興中心，裡頭展示韓方傳統醫療，也附設藥草足浴體驗。（韓國觀光公社提供）遊逛京東市場還可順遊首爾韓方振興中心，裡頭展示韓方傳統醫療，也附設藥草足浴體驗。（韓國觀光公社提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕近年許多外國觀光客旅遊首爾，會將傳統市場排入行程，除了熱門的廣藏、通仁與南大門市場，占地寬廣的「京東市場」更不容錯過，這處號稱韓國最大的草藥與人蔘市場，也有販售蔬果與食品等，逛一趟京東市場，能體驗韓國悠遠歷史文化與庶民百姓生活，還可順遊近年的人氣景點「首爾韓方振興中心」。

京東市場腹地寬廣，是首爾著名傳統市場，也深受外國遊客喜愛。（韓國觀光公社提供）京東市場腹地寬廣，是首爾著名傳統市場，也深受外國遊客喜愛。（韓國觀光公社提供）

韓國觀光公社指出，1860年代左右，京畿道北區和江原道一帶農民們，時興將栽種的蔬果、農作物匯聚在清涼里驛周邊販售，日積月累，攤販匯聚，數個小型市場整併成大型市場，市場販售的商品琳瑯滿目，深受外國遊客喜愛。

京東市場號稱韓國最大的草藥與人蔘市場，販售許多藥材。（韓國觀光公社提供）京東市場號稱韓國最大的草藥與人蔘市場，販售許多藥材。（韓國觀光公社提供）

遊客只要一步入京東市場，就會聞到藥材清香撲鼻而來，暖黃燈泡晃動，投射在寫上各式藥名的韓文字體。各色藥材與人蔘一字排開，令人感到滋補溫暖。除了傳統藥材，當季蔬果跟海鮮應有盡有，也有韓式小吃與西點麵包等。一早就見到銀髮族跟婦女拖著菜籃大肆採購，能一窺韓國庶民真切生活。在冬季時分到訪，水果攤販售的草莓與葡萄，顆顆飽滿美味，價格遠比台灣低廉，攤販也熱情招呼，甚至還能說兩句中文，相當親切。

首爾韓方振興中心足浴體驗價格親民，養生又暖身。（韓國觀光公社提供）首爾韓方振興中心足浴體驗價格親民，養生又暖身。（韓國觀光公社提供）

春遊韓國最大藥令市場 體驗庶民生活、浸泡養生足浴韓國傳統荷葉飯套餐，吃出健康美味。（韓國觀光公社提供）

緊鄰京東市場的首爾韓方振興中心，近年也受到遊客喜愛，中心旁的餐館販售的養生荷葉飯套餐與養生茶，美味又飽足，餐後可參訪韓方振興中心，了解韓方傳統醫療歷史文化。韓國觀光公社表示，韓方振興中心於朝鮮時代是免費照顧患病百姓的賑濟機構「普濟院」，遊客除了參觀韓醫學、藥材展示，還能體驗藥草足浴，是一趟休閒養生之旅。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應