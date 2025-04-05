台北美福歡慶9週年邀藝術家面對面Live Show 餐宿消費滿額天天放送500現金券

台北美福大飯店4月20日推出「藝術家面對面Live Show」，活動當天加入Line官方好友即有機會獲得限量藝術家明信片。（台北美福大飯店提供）



〔記者周幸叡／台北報導〕每逢飯店週年慶，也是消費者趁機享週年慶優惠活動的好時機，台北美福大飯店4月迎來開幕9週年，結合餐飲、住宿與藝術展演，推出「九年相伴・藝饗非凡」一系列線上與線下優惠活動。即日起至4月30日於飯店消費，單筆滿額即可獲贈500元現金抵用券1張，折抵無上限；自營電商平台「美福GO購」，同步祭出新客首次消費滿額贈599點。而身為台灣自創飯店品牌，台北美福收藏有大量台灣藝術家作品，此次週年慶特別邀請為美福停車場打造藝術牆面的都市魔術畫師邱瑞金，於4月20日舉辦「藝術家面對面Live Show」，與賓客分享他的創作心路歷程。

台北美福大飯店歡慶9週年，推出「九年相伴・藝饗非凡」，消費滿額天天贈優惠。（台北美福大飯店提供）

台北美福大飯店為2016年台灣自創品牌的5星級國際飯店，陸續於2016至2021年期間，獲國內外各大旅遊組織評鑑肯定，今年的週年慶回饋，台北美福表示「餐宿消費滿額 ，優惠券天天拿」，整個4月於台北美福大飯店用餐或住宿，單筆消費滿額即可獲得500元紙本抵用券1張，消費越多，累積回饋越多。現金抵用券可於5月31日前使用，消費折抵無上限。餐飲首推人氣「彩匯自助餐廳」，盡情享受自助美饌。喜好追「星」則推薦連續4年榮獲米其林1星的「米香台菜餐廳」，品味道地台菜。提供經典廣東菜的「潮粵坊」，推薦人氣京式片皮鴨與精緻港式點心。「GMT義大利餐廳」由義大利主廚提供道地義大利美食。喜好日式餐飲的客人首推「晴山日本料理」，品嘗精緻的經典日式料理。

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人氣「彩匯自助餐廳」，用餐滿額即可享優惠券。（台北美福大飯店提供）

品嘗美食也要享受好宿，台北美福此次首推食宿雙饗的「好日食光」一泊二食專案，雙人入住15坪寬敞典雅的行政客房，晚間可享用GMT義大利餐廳的「雙人海陸套餐」，亦可選擇彩匯自助晚餐。每房贈送美福專屬香味的擴香瓶，還可體驗600坪休閒健身空間，放鬆身心。翌日至彩匯自助餐廳享用異國風味早餐，用美食與美宿愜意享受假期。台北美福電商平台「美福GO購」也同步推出週年慶優惠，即日起至4月10日，新客首次消費單筆滿額即贈599點，1點可折1元。平台上商品多元，尤其推薦5星人氣湯品-潮粵坊的「花膠黏嘴煲雞鍋」，以及飯店專屬香氛「白茶小姐」等。週年慶期間限時加碼推出消費滿額即贈9折回購券，5星美味與精選好物，即刻宅配到府。

入住台北唯一奢華5星酒店，再享週年慶回饋。（台北美福大飯店提供）

此外，台北美福身為台灣自創飯店品牌，亦珍藏台灣多位知名畫家作品，包含劉得浪、周錫珽、張翠蓉等，展示於飯店各公共空間。位於地下室的停車場，聘請有「都市魔術畫師」稱號的邱瑞金，於開幕前繪製逾百幅的牆面壁畫，呈現台灣從北到南的各地美景。趁9週年之際，將於4月20日舉辦「藝術家面對面Live Show」，邀請邱瑞金分享入行逾50年的心路歷程。邱瑞金擅長以水泥漆為媒材，曾受邀前往瑞士山區創作公共藝術，足跡遍及國內外。活動當日除可近距離觀賞創作過程外，現場加入台北美福大飯店LINE官方帳號好友，還可獲得限量邱瑞金畫作明信片。更多相關內容詳詢台北美福大飯店官網。

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