內門創意宋江陣頭大賽 台南大學挑戰3連霸失利

內門創意宋江陣頭大賽，由「鳳武薪傳-西螺鳳山館」摘冠。（觀光局提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕2025年全國創意宋江陣頭大賽昨天（5日）在高雄內門順賢宮舉行決賽，全台7支頂尖隊伍經過一整天競技，由「鳳武薪傳-西螺鳳山館」摘下冠軍，挑戰3連霸的台南大學屈居亞軍，季軍是龍華科大。

宋江陣活動自2001年舉辦以來，邁入第25年，內門順賢宮、內門紫竹寺、內門南海紫竹寺等3間廟宇，輪流擔綱傳承在地宋江文化。

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今年頒獎典禮於昨天傍晚舉行，高雄市觀光局長高閔琳強調，在傳統宋江陣武術基礎上，個別隊伍發揮創意，融合現代舞蹈、戲曲、敘事等創意元素，讓民眾近距離體驗宋江陣的獨特魅力，促進藝陣文化的世代傳承。

昨天決賽現場相當熱鬧，民眾歡呼聲連連，打頭陣的「關廟東勢旺萊寶貝」，由祖輩長者組成的「千歲團」演出，將在地竹編化為兵器，呈現八卦陣、蜈蚣陣等經典陣法；「民靖宋江」傳承客家武陣與打獅文化，串連黃蜂結巢、龍捲水等陣法，趣味十足；「加樂傳藝」則結合廟埕、霹靂舞、三節棍與拳術。

龍華科大以官將首為核心，結合神明出巡護衛與收妖任務，舞台氣勢磅礡；挑戰3連霸的國立台南大學，整合蘭賢陵武館、曾文農工等7個社團，演出龍鳳陣、戰鼓與武術，場面熱烈；「梁山英雄鎮北番」由文化大學與北藝大聯合參賽，以南北管音樂與戲曲身段，精采演繹宋江陣法；「鳳武薪傳-西螺鳳山館」則重新詮釋日治時期廖添丁傳奇故事，分上下集敘事，內容張力十足，獲得評審與觀眾一致肯定。

台南大學演出龍鳳陣、戰鼓與武術，拿下亞軍。（觀光局提供）「龍華科大」獲得季軍。（觀光局提供）

比賽結果由「鳳武薪傳-西螺鳳山館」奪冠，亞軍台南大學、季軍龍華科大，優勝獎為「梁山英雄鎮北番」與「加樂傳藝」，佳作獎「關廟東勢旺萊寶貝」、「民靖宋江」。特別獎項方面，「關廟東勢旺萊寶貝」獲得內門順賢宮天上媽祖獎，「民靖宋江」獲高雄市議會議長獎。

觀光局指出，宋江陣活動已成為全國藝陣比武最高殿堂。精采活動仍未結束，今（ 6）日晚間8點半，於內門順賢宮聖母湖將舉行壯觀煙火秀。

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