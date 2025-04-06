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全台17校藝術畢業生創作大舞台 《2025青春美展》閃亮登場

2025/04/06 17:01

集結全台17校藝術科系畢業創作的《2025青春美展》，即日起在高市文化中心閃亮登場。（高市文化中心提供）集結全台17校藝術科系畢業創作的《2025青春美展》，即日起在高市文化中心閃亮登場。（高市文化中心提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕集結全台17校藝術科系畢業創作的《2025青春美展》，作品涵蓋西畫、水墨、書法、攝影、立體造型、複合媒材及數位影音，即日起在高市文化中心閃亮登場。

高市文化局副局長簡美玲表示，《青春美展》2010年開辦迄今，每年於畢業季釋出文化中心至真、至上、至高等5個展館，主動邀集國內美術相關系所學校聯合舉辦，藉由優質創作發表平台，讓畢業同學展現創作，也累積歷練難得的策展經驗。簡美玲指出，除了青春美展，還有青春設計節、高雄獎、打狗鳳邑文學獎、漾藝術博覽會等活動，高市文化局為年輕朋友提供不同的創作平台，展現兼具自己的獨特思想與風格、獨一無二的作品。

《2025青春美展》創作作品涵蓋西畫、水墨、書法、攝影、立體造型、複合媒材及數位影音。（高市文化中心提供）《2025青春美展》創作作品涵蓋西畫、水墨、書法、攝影、立體造型、複合媒材及數位影音。（高市文化中心提供）

此次參展13所大學院校，包括高雄、屏東、台東、台南、嘉義、南華、長榮、義守、高師大、台藝大、正修、台南應用科大和實踐高雄校區，以及鳳新、鼓山、前鎮高中和中華藝校4所中學美術相關科系畢業生。

首度參展的高師大藝術產業學士原住民專班，此次展覽呈現原住民族工藝傳承與創新，還有原住民美術圖案在平面設計、影像處理運用及開發成果；台藝大古蹟藝術修護系參展作品呈現傳統木雕、彩繪、交趾陶、剪粘等多媒材工藝技法，同時內含同學對於不同材質工藝的理解與嘗試。

《2025青春美展》參展各校即日起至6月10日分別在高市文化中心至真、至上和至高館展出。

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