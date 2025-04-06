竹縣自強國中管樂團、光明國小打擊樂團 全國學生音樂賽「9連霸」特優

新竹縣自強國中管樂團今年「第9刷」全國學生音樂比賽管樂合奏國中團體A組的特優。（取自竹縣府官網）

〔記者黃美珠／新竹報導〕剛落幕的「113學年度全國學生音樂比賽北區決賽」新竹縣傳佳音，除了在北區10縣市、908支隊伍、26854人次的學生競技中，縣內學校總共捧回14個特優、29個優等獎，其中自強國中管樂團跟光明國小打擊樂團更雙雙「第9刷」特優獎，9連霸戴上特優團隊的光環！

縣府表示，這次的決賽由新竹縣政府、國立台灣藝術教育館共同承辦，經過半個月的競爭才落幕。

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新竹縣光明國小學童們今年是第9年在打擊樂合奏國小團體組部分拿下特優獎肯定。（取自竹縣府官網）

縣府教育局表示，新竹縣這次共23校、44隊出戰，共捧回43項全國特優和優等的肯定。除了自強國中管樂、光明國小打擊合奏連9年抱回全國特優的肯定。國立竹北高中跟縣立的東興國中、成功國中、二重國中、光明國小、興隆國小以及私立上智國小也連續多年獲得特優，從2刷、5刷、6刷都不在話下。

自強國中管樂團的同學們說，他們平時對響度、音準、以及音色都以最高標來自我要求，練習若遇到問題、挫折或是瓶頸，老師跟團員們會相互提供解方，並彼此激勵，以此持續突破和精進。所以他們自認這個接連9次（年）獲得特優的成就，是整體團隊紀律、合作所累積而成的成果。

新竹縣成功國中今年也是第5年在弦樂合奏國中團體A組獲得特優。（取自竹縣府官網）

至於在100學年度才成立的光明國小打擊樂團，這次結合身體、人聲、生活樂器等的音樂表現，也成功「第9刷」在全國學生音樂比賽中的特優，實力一樣讓人驚嘆。

縣府教育局自豪地羅列縣內參與全國賽團體組且榮獲「特優」的團隊名單，期望能引起見賢思齊的效應，這些特優團隊有：

●打擊樂合奏國中團體組東興國中（連續5年）

●打擊樂合奏國小團體組光明國小（連續9年）

●弦樂合奏國中團體A組成功國中（連續5年）

●弦樂合奏國小團體B組光明國小（連續6年）

●管弦樂合奏國小團體B組光明國小（連續2年）

●直笛合奏國小團體組興隆國小（連續5年）

●直笛合奏國中團體組 成功國中

●管樂合奏國中團體A組自強國中（連續9年）

●管樂合奏國中團體A組 二重國中

●同聲合唱國小團體組興隆國小

●兒童樂隊國小團體組私立上智國小（連續2年）

●銅管五重奏國中團體組仁愛國中

●銅管五重奏高中團體B組竹北高中（連續2年）

●銅管五重奏高中團體A組湖口高中。

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