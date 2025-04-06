高美館《珍珠—Part II館藏選粹》 女性以藝術回應時代縮影

藝術家許淑真作品〈Love Mapping〉探討新住民融入台灣廟會家庭的生活。（高美館提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市立美術館「珍珠—南方視野的女性藝術」即日起推出續作「Part II: 館藏選粹」，新增13位藝術家、17組作品，不僅是高美館珍貴館藏的精選，更是女性藝術家以藝術回應時代的縮影。

高美館代館長林羿妏表示，「珍珠」是館方近年來在「大南方South Plus」系列展覽計畫中的重要策展里程碑，以「南方」做為文化與藝術的交會點，重新審視女性藝術家的創作觀點。

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「珍珠」Part I高美館首度攜手新加坡國家美術館和新加坡美術館共同策畫，呈現台灣與東南亞過去近30年當代女性藝術繁盛紛陳的創作面貌，受到許多專業人士的熱烈迴響與肯定；此次Part II不僅延續Part I多元藝術視野，更透過館藏作品，讓參觀者看到台灣女性藝術家如何以細膩觀察與深刻反思，詮釋個人經驗與時代命題，這些作品如同散落在南方海域的珍珠，閃耀著獨特的光芒。

藝術家林佳臻的作品〈在我的白色房間裡（之一）〉，以純白蠟材打造與藝術家同等身高的巨大耳朵。（高美館提供）

高美館表示，珍珠「Part II: 館藏選粹」以「身體風景」、「療癒之方」、「遷徙與安棲」及「非人類與生態」為四大主題，其中，「身體風景」聚焦日常中的深刻議題，此次新選入的作品之一，林佳臻的〈在我的白色房間裡（之一）〉以純白蠟材打造與藝術家同等身高的巨大耳朵，平躺於視線之下，堅硬卻脆弱的質地隱喻身體的複雜性。

太魯閣族藝術家東冬．侯溫的三頻道錄像作品〈Hagay〉，則探討性別流動的議題，太魯閣語「Hagay」意味著擁有女性特質的男性，在服裝上亦具雌雄同體的象徵與設計，藝術家藉由三頻道錄像的創作，探討藝術家在矛盾與壓迫中的絕美姿態。

「療癒之方」探討女性如何面對傷痕，並將之轉化為自我成長的契機，新展出的楊偉林作品〈意識．流〉，創作主題圍繞文字、書寫、記憶與時間，她以紙線梭織出日本詩人谷川俊太郎的文字，平假名、片假名彷彿自書頁中流動飛升，帶出既詩意又富音樂性的視覺感知。

「遷徙與安棲」在追溯女性在全球遷徙中的角色與經驗，從跨越國境的婚姻到地緣政治的影響，藝術家以獨特視角重塑移民故事。新加入的許淑真作品〈Love Mapping〉，與藝術家侯淑姿〈亞洲新娘之歌〉系列、吳瑪悧〈帝國的滋味〉同樣探討新住民的境遇，許淑真用超過一年的時間記錄越南新住民阮玉明用心融入台灣廟會家庭的生活，以攝影與錄像呈現其堅韌與適應，串聯出宗教、文化與藝術共存的獨特風景。

「非人類與生態」挑戰人類中心觀點，探討人與動物、植物及非俗世生態的共生關係，王雅慧的〈熱帶計畫：雪人〉以亞熱帶刨冰製成的雪人，記錄其在南方小島緩慢消融的旅程，孤獨卻引人注目，希望喚起觀者對環境與生命的深思。

珍珠「Part II: 館藏選粹」在高美館3樓「大南方多元史觀特藏室」展至2026年5月3日，更多展覽期間推廣活動，敬請鎖定高美館網站（www.kmfa.gov.tw）及臉書專頁與Instagram「高雄市立美術館」。

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