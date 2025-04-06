李魁賢追思會 李遠代頒總統褒揚令：感謝為台灣打造通往世界的詩路

文化部長李遠（右）代表頒贈總統褒揚令，由李魁賢兒子李斯棐代表受贈。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕著名詩人李魁賢辭世（1937.06.19~2025.01.15），追思紀念會於今（6）日在台北科技大學舉辦，文化部長李遠出席並代表頒贈總統褒揚令，李遠表示，李魁賢畢生從事新詩創作與翻譯，以詩這個世界共通的語言，為台灣打造一條通往世界的詩路，其推動台灣文學不懈的熱情與奉獻，將永存於台灣這片土地上。

李魁賢之子李斯棐代表受贈總統褒揚令，並引述父親曾說過的話表示，「水來自源頭會流向出口，水要不斷地流，就會變成溪、變成河，最後變成寬闊的大海」，李斯棐回顧父親一生熱愛藝文創作，也熱愛台灣這塊土地，憑藉著水牛的精神，承繼先人留下文化的種子不斷耕耘，希望文化能夠在台灣遍地開花。

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總統褒揚令內容大意指出，李魁賢才智兼備、為人謙抑自守，自北科大畢業後，除投身專利發明，同時深耕文學創作與教學，曾任教於中正大學台灣文學研究所、台灣筆會會長、財團法人國家文化藝術基金會董事長等職。李魁賢筆耕不輟，尤擅詩、評論與翻譯；且揉合社會關懷赤忱，活絡海外藝文交流，近年積極籌策國際詩歌節，開拓知性人文視野，惠益原鄉，澤被後世。因此，應予明令褒揚，表達政府崇敬之意。

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