大武壠歌舞文化節「禁向日」登場 小林人「握土」復振傳統文化

大武壠歌舞文化節日光草地音樂會邀請各族群歌手和鄰近學校共襄盛舉，圖為「布農女孩」演出。（高市文化局提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕大武壠歌舞文化節首次選在農曆3月15日「禁向日」登場，今年以「Tamakading ki Unai 握土」為主題，象徵小林部落重建新家園，延續大武壠文化的堅韌精神。

大武壠歌舞文化節首次選在農曆3月15日「禁向日」登場。（高市文化局提供）

大武壠族透過開、禁向規範族人日常生活行為，例如農曆3月15日禁向日禁止族人涉獵、歌舞及婚嫁，4月26日過後，若乾旱無雨，族人便會舉行祈雨儀式，祈求農田豐收，儀式中，族人拿著葫蘆容器前往溪邊取水，邊走邊潑水並傳唱古謠，直到將水潑灑於家中和公廨屋頂，並彼此祝福。

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大武壠歌舞文化節邀請Padan古調隊演出。（高市文化局提供）

高市文化局長王文翠表示，文化局多年來持續協助小林大武壠族進行文化復振與培訓，大滿舞團即為大武壠族文化重要代表之一，今年大武壠歌舞文化節將於4月12、13日在杉林區日光小林社區登場，透過劇場「握土」詮釋在自然災難後，失去故土的族人如何在他鄉重建家園，並在新家鄉繼續傳承與復興文化。

日光漁笱市集提供小林特色美食薑黃臭豆腐、薑黃等在地農特產品。（高市文化局提供）

文化局表示，環境劇場將於12日晚上7點演出，劇中將由大滿舞團、大鼓陣和小林國小學生重現大武壠族傳統祭儀「禁向」和「祈雨」祭儀。

活動2天並舉辦日光草地音樂會，邀請各族群歌手和鄰近學校共襄盛舉，陣容包括多次入圍金曲獎原住民歌手戴曉君、首次參加的泰雅族藝術家歌手蘇婭，及當地知名團體祖韻文化樂舞團，小林、杉林國小和巴楠花實驗中小學學童合唱。

日光漁笱市集共有50個攤位，提供小林特色美食薑黃臭豆腐、薑黃等在地農特產品、文創手工藝品及伴手禮，現場還可體驗大武壠族手作花環。

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