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「匠心之夢」全國文創工藝競賽開跑 總獎金41萬元

2025/04/07 14:20

第3屆「匠心之夢」全國文創工藝競賽即日起至6月20日開放徵件，主辦單位邀請全國工藝好手發揮創意，競逐總獎金41萬元。（新竹縣文化基金會提供）第3屆「匠心之夢」全國文創工藝競賽即日起至6月20日開放徵件，主辦單位邀請全國工藝好手發揮創意，競逐總獎金41萬元。（新竹縣文化基金會提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕第3屆「匠心之夢」全國文創工藝競賽正式啟動！競賽即日起至6月20日開放徵件，主辦單位新竹縣文化基金會邀請全國工藝好手發揮創意，將傳統工藝與新竹縣的文化底蘊結合，打造具備地方特色與市場潛力的文創作品，競逐總獎金41萬元。

新竹縣長楊文科表示，「匠心之夢」競賽自舉辦以來，廣受工藝創作者關注，第2屆總徵件數達120件，較首屆成長近1倍，顯示全國工藝職人對於新竹縣文化元素的高度認同。

去年的金獎作品包括「脈流」與「化腐朽為神奇再生」，「脈流」以藍染工藝，將新竹縣峨眉湖面與山巒交織的景色呈現於布面上，巧妙融合地方特色與工藝技法；「化腐朽為神奇再生」，則透過回收材料創作，賦予全新生命，詮釋永續環保的理念。這些作品不僅展現出台灣工藝的精湛技術與無限可能，也讓新竹縣的文化特色透過創作得以延續與發揚。

文化局長朱淑敏指出，本屆競賽依然不限媒材、不設門檻，只要擁有中華民國國籍，即可報名參賽。參賽作品須以新竹縣的文化、歷史、自然元素為創作核心，並透過卓越的工藝技術，轉化為具有文化價值與市場潛力的文創商品。得獎者不僅能獲得專業評審的肯定，還有機會與文化基金會合作，透過通路媒合與行銷資源，將作品推向更廣闊的市場。

第3屆「匠心之夢」全國文創工藝競賽線上報名網址： https://contest.bhuntr.com/tw/hcf_craft2025 ，電話：03-5510201分機106新竹縣文化基金會張先生。

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