嘉市雲霄厝百年「剖香腳」 邱錦雲展演技藝

邱錦雲老師示範「剖香腳」技藝，展現一朵朵美麗的香腳花束。 （嘉市政府提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市雲霄社區「剖香腳」技藝傳承百年，展演停辦2年後，今天文化局重新舉辦，邀請具60年以上剖香腳經驗的邱錦雲老師示範，她展現熟練的鋸竹、剖片及剖絲技藝，每根竹筒能剖出1千多支細長香腳，再將它們捆成一束束香腳花，形成一朵朵美麗的香腳花束。

展演活動在市立博物館舉行，市長黃敏惠、前監察院長張博雅與北園國小、復國及吳鳳幼兒園師生一同體驗觀賞這場珍貴傳統技藝。

請繼續往下閱讀...

嘉市雲霄社區「剖香腳」技藝傳承百年，一束束香腳花的畫面相當壯觀。（嘉市政府提供）

黃敏惠說，剖香腳這項精湛工藝為嘉市文化瑰寶，香腳是拜拜用的香，剖香腳是指製香的過程。早期在地藏庵附近內安里、雲霄里，剖香腳因著民間信仰形成社區重要產業，將竹子剖開後綁成花狀曬太陽，即是其命名的由來。

黃敏惠也感謝內安雲霄社區發展協會及理事長王廣禮不遺餘力推廣，如今這項活動透過社區、學校與博物館的合作，讓更多人認識這項即將消失的傳統技藝。

嘉市文化局今天重新舉辦雲霄社區「剖香腳」技藝展演。（嘉市政府提供）

現場由邱錦雲示範剖香腳，她熟練的鋸竹、剖片及剖絲技藝操作下，每根竹筒能剖出1千多支細長的香腳，再將它們捆成一束束香腳花，形成一朵朵美麗香腳花束。隨後，由製香師傅蔡增成負責進行製香過程，利用各種中藥材料混合而製成香粉，手工沾裹香腳，這一過程需多次反覆進行，將每一支香腳均勻地塗抹，完成後的香枝香氣四溢，供應祭拜使用。

文化局長謝育哲說，邱錦雲已被申請提報為嘉市剖香腳傳統技藝的無形文化資產保存技術及保存者，文化局今天也特別邀請審查委員進行現場訪查，希望保存這項傳統工藝。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法