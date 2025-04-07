苗縣三義木雕物館慶30年館慶 4/9免費入館

苗栗縣三義木雕博物館創館30年，舉辦特展，展出各種木雕創作，4月9日館慶當天，免費入館參觀。（三義木雕博物館提供）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣三義木雕博物館，今年開館30週年，即日起展出「30週年館慶特展」，引領觀眾回顧、認識、分享木雕館為台灣社會所蒐藏、保存、展示及推廣木雕技藝與木雕藝術品，以及木雕藝師們的生命故事。4月9日館慶當天，邀請觀眾免費入館，與館同慶。

苗府文化觀光局指出，三義木雕館分成三個階段成長第一個十年（1995～2004）是扎根期，第二個十年（2005～2014）是茁壯期，第三個十年（2015～2024）則是拓展期。此次創館卅年特展，也運用了三種色彩棕色、黃色、藍色，來象徵這三個階段的特色與精神，從館外延伸到展區，提供觀眾不同的視覺感受。此外，木雕館也開辦木雕藝傳創作營，透過在地木雕師的經驗傳承，培育不少木雕創作新秀。

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此次特展除了精選館藏木雕作品，也包括歷屆木雕競賽的得獎作品、薪傳創作營學員的精采創作，還有許多這些年來木雕館在推廣與傳承木雕技藝過程中累積下來的寶貴成果，邀請民眾一起來了解三義木雕的發展史。

三義木雕館指出，館慶30特展自即日起於一館1、2樓展出歷屆木雕競賽得獎作品、木雕藝術薪傳創作營學員作品以及館務發展累積成果；三義木雕協會於二館3、4樓展出「精雕細鑿‧三義獻藝-苗栗縣三義木雕協會會員聯展」，台灣木雕協會於一館地下1樓展出「永續-台灣木雕協會會員聯展」。相關訊息可上木雕館官網查詢（https://wood.mlc.gov.tw/）。

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