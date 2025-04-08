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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

何志隆泰源山中開窯 溫度難控窯變不滿意 瑕疵品全送人

2025/04/08 21:42

何志隆表示，這是首次使用白瓷，還把陶土塞滿窯內、大規模燒製，變數太大不易掌控。（記者劉人瑋攝）何志隆表示，這是首次使用白瓷，還把陶土塞滿窯內、大規模燒製，變數太大不易掌控。（記者劉人瑋攝）

〔記者劉人瑋／台東報導〕精於「翡翠青瓷」的何志隆，應中國藝術團體之邀燒窯造瓷，8日早上在泰源山中開窯，一窯數百萬計成本，只為更完美的作品，但在何志隆眼中全是失敗品，雖不少參與者以「窯變」形容，但他說，由於先前低溫造成溫度變化難控導致失敗，「窯變也要變得讓自己滿意，瑕疵品全送人」。

玻璃外觀下，呈現冰裂與鑽石般結晶，顏色又如翡翠水潤。（記者劉人瑋攝）玻璃外觀下，呈現冰裂與鑽石般結晶，顏色又如翡翠水潤。（記者劉人瑋攝）

受到中國方面的藝術團體邀請，何志隆這次用景德鎮、德化白瓷，在台東東河鄉泰源村山上的窯中燒製，每次用上150公噸漂流木不間斷燒近5百小時。但還沒開窯他就說，這次「有狀況、不樂觀」，這是首次使用白瓷，還把陶土塞滿窯內、大規模燒製，變數太大不易掌控。

開窯後，眾人忙傳遞出作品。（記者劉人瑋攝）開窯後，眾人忙傳遞出作品。（記者劉人瑋攝）

在儀式後窯口一開，來自各地的買家、愛好者拍照記錄，但何志隆嘆道「失敗了」，據其二子表示，原來在燒製期遇上多次低溫，溫差劇烈，致窯溫難控，草木灰落於坯體卻難高溫結晶，窯內溫度不均使部分器皿、飾品也被燒融形變或開裂。就製陶者而言為「窯變」，產出意外形狀或結晶與顏色，往往也成新作品開端，但何卻不滿意，並說變異也需成為自己滿意形式。

開窯後，何志隆一一講解作品狀況。（記者劉人瑋攝）開窯後，何志隆一一講解作品狀況。（記者劉人瑋攝）

何志隆出名的即以窯內升起的草木灰上釉，在陶器上落下如翡翠般光澤，但這次作品的確大多結晶不均，草木灰積於其上呈灰燼色，部分仍為灰燼、部分已堅硬如石但離結晶仍有不小距離。據在場業內所言，這一窯至少也需花上數百萬，何志隆說，開窯成功率百分之一到三「比中樂透還過癮」，但不諱言就是燒製失敗，瑕疪品多送給現場業內與親友，部分作品仍可再次燒製。

古代灰釉青磁斷層，何志隆仿效古人土坯不上釉方式，以木頭燒成的灰自然落在坯體上，經數百小時高溫熔融瓷化結晶，形成一件釉層晶瑩剔透且具多層次冰裂，在灰釉青瓷中又產出新種，即為其所稱的「翡翠青瓷」。

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