自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

便當這道附贈小菜 10個有9個愛

2025/04/08 17:57

（圖／達志影像）（圖／達志影像）

〔記者魏伶如／台北報導〕常吃便當的朋友，一定會發現便當裡常常都會點綴一個小菜，量不多，卻深深抓住吃客的胃口，那就是「豆豉炒菜脯」。

台菜教主黃婉玲在臉書「黃婉玲的烹飪教室」中，特別提到這道小時不解其滋味，被大人稱為「這道菜小孩子吃不懂」，但長大後卻也漸漸吃出這道菜的曼妙。

這道菜看似不起眼，但做得好吃就能引人味蕾，讓一家人飽足同時又能滿足味蕾，的確是獨具魔力的菜肴。黃婉玲特別分享製作方式，簡單又美味。

（圖片摘自臉書「黃婉玲的烹飪教室」）（圖片摘自臉書「黃婉玲的烹飪教室」）

1.菜脯要先泡水一陣子，然後將水瀝去，多換幾次水以此去除過多的鹹味。

2.泡過水的菜脯瀝乾，後在乾鍋上，以文火慢慢煸。

3.菜脯煸到水氣消逝、香味釋出時，淋上一點香油，然後盛起備用。

4.接著將鍋子洗淨。

5.冷鍋放入乾豆豉，以文火慢煸，待豆豉香味四溢時，加一點點二砂。

（這是個秘訣，一點點的糖可以讓鹹味變得柔和）

6.然後放入菜脯，加入辣椒片，不加油，而是加香油拌炒一下，就可以盛盤了。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應