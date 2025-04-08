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便當這道附贈小菜 10個有9個愛
（圖／達志影像）
〔記者魏伶如／台北報導〕常吃便當的朋友，一定會發現便當裡常常都會點綴一個小菜，量不多，卻深深抓住吃客的胃口，那就是「豆豉炒菜脯」。
台菜教主黃婉玲在臉書「黃婉玲的烹飪教室」中，特別提到這道小時不解其滋味，被大人稱為「這道菜小孩子吃不懂」，但長大後卻也漸漸吃出這道菜的曼妙。
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這道菜看似不起眼，但做得好吃就能引人味蕾，讓一家人飽足同時又能滿足味蕾，的確是獨具魔力的菜肴。黃婉玲特別分享製作方式，簡單又美味。
（圖片摘自臉書「黃婉玲的烹飪教室」）
1.菜脯要先泡水一陣子，然後將水瀝去，多換幾次水以此去除過多的鹹味。
2.泡過水的菜脯瀝乾，後在乾鍋上，以文火慢慢煸。
3.菜脯煸到水氣消逝、香味釋出時，淋上一點香油，然後盛起備用。
4.接著將鍋子洗淨。
5.冷鍋放入乾豆豉，以文火慢煸，待豆豉香味四溢時，加一點點二砂。
（這是個秘訣，一點點的糖可以讓鹹味變得柔和）
6.然後放入菜脯，加入辣椒片，不加油，而是加香油拌炒一下，就可以盛盤了。
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