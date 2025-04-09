知名「黑特」匿名評論粉專宣告打烊 告別文喊話大家出門做一件事

經營10年的「黑特劇場」匿名評論平台宣告打烊。（翻攝自臉書）

〔記者凌美雪／台北報導〕相當受表演藝術愛好者歡迎的「黑特劇場」匿名評論平台，管理小編於8日深夜貼文宣布「要先跟大家說掰掰」，雖然小編說關版原因是心累，告別文卻很有力地喊話，「不喜歡的戲就說不喜歡，不公不義的事情就去檢舉，有討厭的立委就走出門去罷免。」吸引很多臉友留言感謝。

「黑特劇場」小編在貼文裡指出，「最近黑特演出的文章越來越少，黑特這個圈子糟糕的人事物越來越多。看多了麻木了，但心還是會累。」有感而發表示，「翻到第一篇黑特劇場的發文，是2015年4月。十年過去了，想不到臉書還在，但黑特決定要先跟大家說掰掰。原因很單純，覺得匿名寫看戲負評這件事，應該要走入歷史了。」

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除了要「大家不要再投稿了」，小編還自列貼文的另一個重點，就是「如果你對於在亂政賣台的立委有所不滿，記得出門去罷免。」小編解釋，「看到不喜歡的戲寫黑特文只能發洩，看到不喜歡的立委寫罷免單有機會讓他下台，這很實際，真心推薦大家！」、「很多事情都不是那麼容易，但至少要做做看。https://amaochen0110.github.io/Unseat/......」

對此，多數臉友留言表達感謝10年的辛苦，有人說，「謝謝小編！也謝謝認真寫黑特文的人們！有時候覺得小編和部分投稿的文都比戲好看。希望劇場人、文化人和觀眾們都能化黑特為實際的大罷免行動！」

「黑特劇場」小編告別文全文。（翻攝自臉書）

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