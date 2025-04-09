全球限量500本！「草間彌生」展畫冊線上開搶 美到像藝術品直接打包回家

草間彌生展覽畫冊「圓點珍藏版」，Pantone粉色搭配燙銀封面，展現藝術收藏的時尚感。（北師美術館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕北師美術館主辦的「草間彌生的「軌跡」與「奇跡」—W Collection & More 1951–2005」自去年底開展至今熱度持續攀升，參觀人次即將突破十萬。尤其是２樓挑高展廳中以《圓點的強迫妄想》為主題的巨型裝置，粉紅氣球倒映落地玻璃，幻化為漂浮鏡屋，更是拍照、沉浸、沉思的絕佳打卡點。

草間彌生展覽畫冊內容收錄展覽近70件作品圖版、展覽策劃緣起、完整年表以及專家專文。（北師美術館提供）

若說展覽是一場感官現場，展覽畫冊就是把回憶鎖進時間膠囊的方式。此次同步推出地展覽畫冊，內容收錄展覽近70件作品圖版、展覽策劃緣起與完整年表，並邀請盛浩偉、魏竹君、寺瀨由紀等撰述專文，分別從日本文學、當代藝術行為表演及藝術市場等多重面向書寫草間彌生，並推出兩款特色封面，做為此次展覽的延伸。展覽畫冊將於四月中旬出版上市。

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首先是「圓點珍藏版」，以展覽焦點裝置《圓點的強迫妄想》為靈感，封面使用草間彌生工作室指定Pantone粉紅色系的特製皮料打造，搭配燙銀文字細節，每一本皆印有專屬編號，全球限量500本。

另一款則是「幻影無限版」，靈感來自展出作品《幻影的彼方》，整體設計以金色無限之網包覆，充滿戲劇感與奇幻氣息。封面視覺如夢似幻，帶有草間作品中一貫的超現實與魔幻精神。詳詢北師美術館官網以及臉書。

夜幕降臨，草間彌生《圓點的強迫妄想》巨型裝置倒映於北師美術館展廳玻璃，構築一座虛實交錯的粉紅幻境。（北師美術館提供）

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