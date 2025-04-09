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台中科博館首位內陞館長 由副館長黃文山接任

2025/04/09 14:43

科博館首位內陞館長，由全球前2%頂尖科學家、副館長黃文山接任。（科博館提供）科博館首位內陞館長，由全球前2%頂尖科學家、副館長黃文山接任。（科博館提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國立自然科學博物館館長焦傳金卸任月餘，新任館長今（9）日布達，由在科博館服務逾30年，曾在2023-2024年間名列「全球前2%頂尖科學家」的學術副館長黃文山接任，黃文山自2月16日起代理館長職務，今在教育部布達，黃文山自1992年進入科博館，歷任研究員、生物組主任、學術副館長等職，成為科博館開館40年來首位內陞的館長。

黃文山說，他接任館長後，將致力於提升科博館的影響力與競爭力，包括推動展示場域更新、深化科博館本土化與國際化發展、成立氣候變遷與生物鏈結中心、強化淨零排碳與AI技術應用。

黃館長指出，科博館已開館近40年，現有展示空間亟需提升，他計畫改善生命科學廳、人類文化廳與地球環境廳等展廳，提供更具啟發性的科學體驗，吸引更多民眾參觀。

科博館做為國內科學館的領航者，在國際拓展方面仍有發展空間，未來將集中資源與人力，每1至2年推出優質特展巡迴海外，提升台灣在國際學術與科學教育領域的能見度。

針對全球氣候變遷議題，黃館長表示，目前國內的相關研究多關注人類影響，對生物多樣性的關注較有限。因此，科博館將成立「氣候變遷與生物鏈結中心」，希望能補足這塊關鍵的科學拼圖，提供更全面的研究與展示。

面對2050年淨零排碳目標，如何「以科學手段達到淨零排碳」是科博館不可推卸的責任之一，因此，黃文山館長強調「強化淨零排碳與AI技術應用」，盼提供具體可行的方案，為環境永續發展盡一份心力。

黃文山的主要研究區域聚焦於蘭嶼，且長達28年，2023年12月，他率領團隊發表於《Science Advances》的研究獲《Science》專文介紹，該研究基於長達23年的野外調查與實驗，深入探討氣候變遷對生態系統與蘭嶼爬蟲類的衝擊；他於2023-2024年間名列「全球前2%頂尖科學家」；在科博館任職期間，他累積發表超過70篇學術論文刊登於國際頂尖期刊。

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