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「蒙馬特遺書」邱妙津履歷首度曝光 這段話太戳人

2025/04/09 20:31

台文館典藏品首度展出，已故作家邱妙津履歷。（記者董柏廷攝）台文館典藏品首度展出，已故作家邱妙津履歷。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立台灣文學館主辦的特展「改編自真人真事：當代性別事件的噤聲與反抗」即日起至10月12日於台灣文學基地展出。展覽以當代性別事件為主題，聚焦文學如何回應現實壓迫，首次以展覽形式公開多件珍貴文學手稿，從創作者個體書寫切入，揭示壓抑、傷害與文學反抗之間的複雜連結。

展場以「空氣包」包覆文學作品，象徵文學的曖昧性、壓抑及想要突破的心情。（記者董柏廷攝）展場以「空氣包」包覆文學作品，象徵文學的曖昧性、壓抑及想要突破的心情。（記者董柏廷攝）

其中最引人矚目的展件，是來自1990年代台灣文壇重要作家邱妙津的兩份原始文獻，包括她就讀北一女中時期所寫的《生活週記》，以及求職時親筆填寫的履歷表與自傳，首次公開展示。她在履歷表中的一段文字，格外觸動人心：

「待遇不講究，職位為記者（或可能學習成為記者）。工作內容為向外活動，與新聞人物接觸，能從台灣當代社會政治環境的觀察、釐清、思考與寫作中，實際參與整個台灣的脈動。」

不僅展現邱妙津對文學與現實的雙重關注，也讓人重新看見她企圖想嘗試「文學家以外的可能身分」，並思索參與社會的方法。

《房思琪的初戀樂園》作者林奕含，由家屬授權提供的書房藏品等於展場展出。（記者董柏廷攝）《房思琪的初戀樂園》作者林奕含，由家屬授權提供的書房藏品等於展場展出。（記者董柏廷攝）

展覽另一亮點，則為《房思琪的初戀樂園》作者林奕含（1991–2017）由家屬授權提供的課堂作業、書房藏品與筆記資料。展場特別還原她的書桌與閱讀現場，觀眾可看見她在大二修習史記課程時所繳交的報告〈讀《報任安書》〉。報告內容將司馬遷與大江健三郎作品交互閱讀，對照「屈辱」的文學化與書寫意義，展現她當時已具備的深層文學理解與思想張力。

做為展覽延伸，台文館亦策劃系列講座，分別是，4月20日由作家湯舒雯主講「當『真人真事改編』遇上當代讀者——性別、審判與文學批評」、5月18日則由馬翊航主講「別對我小心翼翼：台灣文學中的性與挑釁」，邀請大眾進一步思索文學與現實的邊界。詳情可見台灣文學基地官網與粉絲專頁。

展場還原林奕含的書桌與閱讀現場，觀眾可看見她大學報告〈讀《報任安書》〉。（記者董柏廷攝）展場還原林奕含的書桌與閱讀現場，觀眾可看見她大學報告〈讀《報任安書》〉。（記者董柏廷攝）

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