超神準心測七選一！「彼岸的川婆」測出你內心的恐懼

李昂《彼岸的川婆》，九歌出版。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣作家李昂小說《彼岸的川婆》以疫情後的時空為精神場景，將封鎖、孤絕、恐懼，神像搬入民宅，靈異現象變得尋常。主角一邊在花園裡追索亡靈，一邊也在向自己內部探尋。她試圖釐清與亡者雷遠之間的情感與因果，也在試探「忘記」是否真是一種解脫。

若從塔羅來詮釋這部小說，《彼岸的川婆》最接近的不是〈死亡〉或〈月亮〉，而是那張佈滿幻想與選項的聖杯七（Seven of Cups）。塔羅中的聖杯七象徵潛意識的試煉，七個杯子裡裝著慾望、恐懼、誘惑與逃避，如夢如幻，真偽難辨。川婆湯便是小說中的第八杯：看似給你選擇，其實你早已無路可退。李昂筆下的湯，不是預言，也不是寬恕，而是記憶的濃縮。你以為你能選擇忘記，但那杯湯的代價，是你得一口吞下自己的人生。

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▼測驗開始▼

現在，請閉上眼睛，從1-7中選出一個數字，測測你心裡最不想承認的傷口是什麼、該如何直面它？川婆只給湯，不給答案。敢選，就是敢開始面對。喝下去川婆的湯前，你會看見自己最不想承認的傷口，但每一碗，都藏著一條安靜的出口。

解答在下方，要慢慢滑動哦！

塔羅小阿爾克那牌「聖杯七」（圖片取自網路）



選擇1｜愛情：讓你不再記得他

你其實還在等。等他回來，或等你終於不會想起他。

這碗湯代表：你在心裡反覆複習那段關係，直到自己都疲乏了。

**建議：**請不要急著「放下」，因為放下是結果，不是目標。試著改變你「記起他的方式」——不是把他刪掉，而是學會讓那段愛只佔你生活的5%，而不是全部。用新的行動重新占據你自己。

選擇2｜身體：讓你忘了你曾痛過

你對身體的信任已經破裂，不管是病痛、創傷、或別人對你身體的侵犯。

這碗湯代表：你長期忽視了身體的求救訊號。

**建議：**這陣子請你練習「慢下來的行動」，例如好好吃一餐、讓自己多睡一小時、不逼自己當天完成所有清單。你需要的是重建「我值得被照顧」的感覺——從自己對自己開始。

選擇3｜慾望：讓你從此不再渴望誰

你害怕慾望，因為它曾經讓你失控。或是讓你以為你只能靠它得到關係。

這碗湯代表：你正處在性／情感能量被壓抑的階段，懼怕表達，也懼怕被看穿。

**建議：**請開始練習一件事：「允許自己渴望，但不急著實現。」這是一種成熟的能量。寫下你的慾望、想像它被看見的模樣，然後不急著丟出去。你會發現——慾望也可以是柔軟的，不需要掩藏。

選擇4｜家族：讓你與原生家庭切割

你不是要斷絕關係，而是太久沒被看見你的「差異」。

這碗湯代表：你一直在為「不被理解」感到疲憊，但又心軟，不想真正說再見。

**建議：**建立界線，不是狠，是慈悲。你可以對家人說「我需要距離」，而不是一定要吵架。你有權選擇自己的溫柔節奏。這個月，請為自己設一個「界線練習」，哪怕只是取消一通你不想接的電話。

選擇5｜名字：讓你重來一次人生

你想逃的不是過去，而是你以為「過去定義了你」。

這碗湯代表：你太習慣別人眼中的自己，現在想丟掉所有形容詞。

**建議：**請寫下三個你想給自己的新形容詞，不用發出去，只寫給自己看。它們會是你新的人生密碼。不是「重生」，而是你在原地，換了一把更順手的鑰匙。

選擇6｜語言：讓你失去說出傷害的能力

你曾經用語言傷過人，現在你開始討厭自己的聲音。

這碗湯代表：你內心有很深的愧疚，想用沉默來贖罪。

**建議：**與其閉嘴，不如「改寫」。請你寫一封不必寄出的信，對當年的那個人、或那個自己說話。你會發現你不是惡意，是沒學會怎麼好好說。學會新語言，就是重新連上愛的可能。

選擇7｜記憶本身：讓你不知道你曾是誰

你走過太多痛，但那些事沒人聽、沒人信、甚至沒人記得。

這碗湯代表：你覺得再多回憶也只是包袱，想乾脆丟掉整個故事。

**建議：**請給自己的記憶一個「容器」，寫下、錄音、畫畫、種一株植物都可以。你不是為了回憶活著，而是為了讓那些傷不再控制你。記憶不需要一直被說，但它需要一個安放的地方。

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