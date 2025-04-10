韓國慶尚南道觀光推廣活動4/12台北熱情登場 免費參加有機會獲得機票及住宿券

韓國慶尚南道來台舉辦觀光推廣活動，歡迎民眾免費參加。（慶南觀光財團提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕韓國擁有壯麗山河與悠久文化的慶尚南道，將於本週末（4/12）在台北表演藝術中心舉辦觀光推廣活動，民眾可以免費參加，透過現場多元化展示與體驗，深入了解這座結合自然、美食、影視與節慶的魅力地區。活動中另設有韓國文化體驗區，每個場次最強優勝者將獲得雙人機票及飯店住宿1晚，有興趣的民眾千萬不要錯過體驗的機會。

韓國慶尚南道慶典活動還有趣味的韓國傳統遊戲對決，優勝者將獲得機票及飯店住宿。（慶南觀光財團提供）

巨濟市的巨濟植物園Jungle Dome2020年開幕，以熱帶植物為主題，結合自然生態和建築美學，還可拍網美照。（慶南觀光財團提供）

本次活動由韓國慶尚南道、慶南觀光財團主辦，帶領晉州市、泗川市、金海市、巨濟市、梁山市、宜寧郡、咸安郡、固城郡、河東郡、陜川郡等10個城市共同來台宣傳，除了10個城市的攤位有集章活動送好禮之外，活動中另設有韓國文化體驗區，並於15：00、16：00、17：00、18：00整點，舉辦韓國傳統遊戲對決的活動，每個場次最強優勝者將獲得易斯達航空桃園—釜山雙人機票及金海樂天飯店住宿1晚。

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因為韓劇近來聲名大噪的咸安落火遊戲。（慶南觀光財團提供）

河東郡的河東崔參判府韓屋飯店，可體驗韓屋住宿的傳統之美。（慶南觀光財團提供）

乍聽慶尚南道，可能大家不是很熟悉，慶尚南道表示，上週才剛結束的鎮海軍港節是國際旅客最愛的韓國賞櫻去處、因為韓劇近來聲名大噪的咸安落火遊戲也是人氣活動，還有，無論是想體驗韓屋住宿的傳統之美，或是在蔚藍海岸上打高爾夫、坐遊艇，慶尚南道都能滿足旅人對旅行的所有期待。活動現場將播放針對台灣觀光客設計的短篇旅遊宣傳影片，期待吸引20至40歲年齡層的年輕族群，拓展韓國慶尚南道的新旅遊路線，歡迎大家當天前來參觀。

晉州南江流燈節有水上煙火秀與燈光水舞秀，並有精采文化表演，會場處處還有餐車，可大啖異國美食。（慶南觀光財團提供）

◆韓國慶尚南道慶典活動資訊

地點：台北表演藝術中心（捷運劍潭站）

時間：2025年4月12日（週六）14：00-20：00

（以上活動內容主辦單位保有最終修改、變更、活動解釋及取消之權利，並依主辦單位現場公佈為準。）

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