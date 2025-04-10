自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

韓國慶尚南道觀光推廣活動4/12台北熱情登場 免費參加有機會獲得機票及住宿券

2025/04/10 18:31

韓國慶尚南道來台舉辦觀光推廣活動，歡迎民眾免費參加。（慶南觀光財團提供）韓國慶尚南道來台舉辦觀光推廣活動，歡迎民眾免費參加。（慶南觀光財團提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕韓國擁有壯麗山河與悠久文化的慶尚南道，將於本週末（4/12）在台北表演藝術中心舉辦觀光推廣活動，民眾可以免費參加，透過現場多元化展示與體驗，深入了解這座結合自然、美食、影視與節慶的魅力地區。活動中另設有韓國文化體驗區，每個場次最強優勝者將獲得雙人機票及飯店住宿1晚，有興趣的民眾千萬不要錯過體驗的機會。

韓國慶尚南道慶典活動還有趣味的韓國傳統遊戲對決，優勝者將獲得機票及飯店住宿。（慶南觀光財團提供）韓國慶尚南道慶典活動還有趣味的韓國傳統遊戲對決，優勝者將獲得機票及飯店住宿。（慶南觀光財團提供）

巨濟市的巨濟植物園Jungle Dome2020年開幕，以熱帶植物為主題，結合自然生態和建築美學，還可拍網美照。（慶南觀光財團提供）巨濟市的巨濟植物園Jungle Dome2020年開幕，以熱帶植物為主題，結合自然生態和建築美學，還可拍網美照。（慶南觀光財團提供）

本次活動由韓國慶尚南道、慶南觀光財團主辦，帶領晉州市、泗川市、金海市、巨濟市、梁山市、宜寧郡、咸安郡、固城郡、河東郡、陜川郡等10個城市共同來台宣傳，除了10個城市的攤位有集章活動送好禮之外，活動中另設有韓國文化體驗區，並於15：00、16：00、17：00、18：00整點，舉辦韓國傳統遊戲對決的活動，每個場次最強優勝者將獲得易斯達航空桃園—釜山雙人機票及金海樂天飯店住宿1晚。

因為韓劇近來聲名大噪的咸安落火遊戲。（慶南觀光財團提供）因為韓劇近來聲名大噪的咸安落火遊戲。（慶南觀光財團提供）

河東郡的河東崔參判府韓屋飯店，可體驗韓屋住宿的傳統之美。（慶南觀光財團提供）河東郡的河東崔參判府韓屋飯店，可體驗韓屋住宿的傳統之美。（慶南觀光財團提供）

乍聽慶尚南道，可能大家不是很熟悉，慶尚南道表示，上週才剛結束的鎮海軍港節是國際旅客最愛的韓國賞櫻去處、因為韓劇近來聲名大噪的咸安落火遊戲也是人氣活動，還有，無論是想體驗韓屋住宿的傳統之美，或是在蔚藍海岸上打高爾夫、坐遊艇，慶尚南道都能滿足旅人對旅行的所有期待。活動現場將播放針對台灣觀光客設計的短篇旅遊宣傳影片，期待吸引20至40歲年齡層的年輕族群，拓展韓國慶尚南道的新旅遊路線，歡迎大家當天前來參觀。

晉州南江流燈節有水上煙火秀與燈光水舞秀，並有精采文化表演，會場處處還有餐車，可大啖異國美食。（慶南觀光財團提供）晉州南江流燈節有水上煙火秀與燈光水舞秀，並有精采文化表演，會場處處還有餐車，可大啖異國美食。（慶南觀光財團提供）

◆韓國慶尚南道慶典活動資訊

地點：台北表演藝術中心（捷運劍潭站）

時間：2025年4月12日（週六）14：00-20：00

（以上活動內容主辦單位保有最終修改、變更、活動解釋及取消之權利，並依主辦單位現場公佈為準。）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應