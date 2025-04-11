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不是富二代也能開神級書店？他「靠1招」逆勢撐10年還出書 日本設計師佐藤卓都來朝聖

2025/04/11 11:05

boven雜誌圖書館，外觀以「都市綠洲」的概念打造，開在東區巷弄，連佐藤卓都曾來朝聖。（積木文化提供）boven雜誌圖書館，外觀以「都市綠洲」的概念打造，開在東區巷弄，連佐藤卓都曾來朝聖。（積木文化提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕誠品敦南店與信義店的接連歇業，讓不少愛書人與城市旅人追問：我們還有哪裡可以像過去一樣，安心地翻開一本雜誌、任意閒坐、與人輕談？這樣的場所，不再是書店本身的「功能」，而是城市文化與生活感的稀有聚點。

日本彩虹繪本屋旗下樂團The Worthless於2024年選在boven推廣繪本，並演出《麵包小偷》的成名曲。（積木文化提供）日本彩虹繪本屋旗下樂團The Worthless於2024年選在boven推廣繪本，並演出《麵包小偷》的成名曲。（積木文化提供）

隱身在台北東區巷弄地下一樓的 boven 雜誌圖書館，像是一道微光——不是最喧囂的存在，卻總有人願意前往。五萬本以上的國內外雜誌選品、須脫鞋入內的閱讀儀式、安靜卻開放的氣氛、限定會員制的「共享空間」，甚至連空間中使用的家具與音樂，都經過細膩挑選與佈局。這些特色吸引來自創意圈、設計界與文化產業的跨界旅人。從日本設計師佐藤卓、深澤直人、新媒體藝術家真鍋大度，到電影美術指導文念中與表演藝術工作者 KIMIKO，都曾來此朝聖。

日本插畫家YUNOSUKE於2024年首度海外個展，便是在boven雜誌圖書館舉行。（積木文化提供）日本插畫家YUNOSUKE於2024年首度海外個展，便是在boven雜誌圖書館舉行。（積木文化提供）

而 boven 為什麼能活過紙本閱讀寒冬，還一路挺過十年？創辦人周筵川表示，自己靠「先試再開」這一招，打中讀者與市場的節奏。他不是憑空想像，而是將自己收藏的雜誌先放進連鎖租書店試借，觀察反應後再定型商業模式。這場低成本、高反饋的試水溫操作，奠定了他「用閱讀做共享、用空間聚創意」的經營策略。

如今，boven 十週年與積木文化共同出版《打造靈感的場所：boven 雜誌圖書館開店創意學》，由電影導演、boven 創意總監傅天余執筆，記錄她與周筵川多年來的深度對話。這本書不是自戀告白，而是一場台北市中心的創業現場重建。從「為什麼開店」、到「十年不關門的心法」，書中一句話點破玄機：真正走得遠的不是風格，是抓對了人心的運作方式。

不是富二代也能開神級書店？他「靠1招」逆勢撐10年還出書 日本設計師佐藤卓都來朝聖《打造靈感的場所：boven 雜誌圖書館開店創意學》傅天余著，積木文化出版 （積木文化提供）

周筵川從小在市場長大，小學靠租漫畫賺零用錢，長大後歷經音樂、出版、零售的交叉洗禮。他的浪漫不是沒有代價，而是透過一套堅實、反覆驗證的邏輯去兌現。傅天余一開始是 boven 的「挑剔讀者」，卻因為那一場關於空間與氛圍的體驗，被徹底說服，後來也加入經營、開出 boven café，讓這座城市據點多了一層咖啡與對話的可能性。

此書，不只是一本創業攻略，也是一份給未來場域經營者的精神坐標。在紙本低迷的氛圍裡，boven 不僅沒倒，還逆勢讓來客數成長。boven 不是雜誌的堆疊，而是一場空間編輯實驗。他們用書牆、光線與空氣編輯一座讓人願意駐足的所在。boven 是許多創意人的備用腦，更是斷捨離後仍讓人回頭的閱讀場所。

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