關注石虎、遊蕩犬貓議題 2團體推聯展呈現困境

關注石虎、遊蕩犬貓議題，2團體打造聯展呈現困境。（主辦單位提供）

〔記者蔡政岷／苗栗報導〕苗栗縣淺山地區經調查屬於石虎主要棲息地，近年來引起不少人關注石虎保育相關議題；而遊蕩犬、貓的困境長期受到動保團體重視，為呈現石虎與遊蕩犬、貓困境，台灣石虎保育協會攜手挺挺動物應援團於苗栗縣竹南鎮青創基地中山168舉辦《困獸 · 困境》雙聯展，展期至5月11日。

關注石虎、遊蕩犬貓議題，2團體打造聯展呈現困境。（主辦單位提供）

台灣石虎保育協會攜手挺挺動物應援團指出，雙聯展結合廣受好評的「適得其所【以動保挺野保】特展」，以及協會累積於苗栗縣與台中市調查到的石虎資料，呈現在地石虎故事。

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關注石虎、遊蕩犬貓議題，2團體打造聯展呈現困境。（主辦單位提供）

參與民眾可以掃瞄展場內語音導覽QR code，便能聽見野外調查人員娓娓道來石虎的故事。而地圖也標註展場石虎曾被拍下蹤跡的地點，卻是石虎屍體被發現處，述說石虎生離死別的日常困境。

關注石虎、遊蕩犬貓議題，2團體打造聯展呈現困境。（主辦單位提供）

另外，展覽單位有感於近年遊蕩犬、貓對於野生動物的侵擾越加嚴重，邀請保育單位分享第一手累積的關於石虎與犬貓的資，希望透過展覽宣傳，野外不應該有遊蕩的伴侶動物，不只影響動物福祉遊蕩的伴侶動物更會侵擾野生動物，甚至連草鴞、穿山甲成為受害者。

關注石虎、遊蕩犬貓議題，2團體打造聯展呈現困境。（主辦單位提供）

台灣石虎保育協會攜手挺挺動物應援團表示，展覽主題雖沈重，仍盼藉由石虎與浪浪的雙主題，引發社會大眾對人與動物共處方式的反思，共同尋找環境與生命的共好未來。

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