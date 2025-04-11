用文學拯救青春！清大駐校作家陳思宏寫作工作坊帶大學生走進文學

清大駐校作家陳思宏今天開辦寫作工作坊，帶大學生走進文學世界，用文學譜寫自己的故事。（清大提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕用文學拯救青春！清華大學今年的駐校作家陳思宏今天舉辦寫作工作坊，與學生暢聊文學創作，更以德文朗讀長篇小說《鬼地方》，邀大學生來書寫家的樣貌與情懷。

陳思宏曾以長篇小說《鬼地方》書寫自己年少時，恨不得趕緊離開的故鄉，卻在提筆過程發現，原來那裡帶給他這麼多養分與故事。因《鬼地方》的原鄉情仇、細膩立體的人物敘事，讓陳思宏獲第44屆金鼎獎文學圖書獎及2020台灣文學獎金典獎大獎肯定，甚至被翻譯成多國語言，可說是當代台灣文學界重要的作家之一。

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清大駐校作家陳思宏今天開辦寫作工作坊，帶大學生走進文學世界，用文學譜寫自己的故事。（清大提供）

清大表示，今年起邀請陳思宏擔任清大駐校作家，今天起舉辦為期3天的寫作工作坊，有18名學生參與，並提出自己撰寫的小說、劇本、散文或翻譯作品，陳思宏除會指導，也樂於與學生分享文學創作過程。

陳思宏提到，大學時期就曾應好友之邀，到清華梅園賞梅。也曾多次到人社院進行演講，卻不曾想有天能夠成為清華的駐校作家。他說：「同學們的眼界都很開闊，只希望藉著他個人的特殊經驗，一同探究寫作究竟可以帶大家到達什麼樣的鬼地方。」

清大駐校作家陳思宏今天開辦寫作工作坊，帶大學生走進文學世界，用文學譜寫自己的故事。（清大提供）

副校長呂平江說，陳思宏的作品深刻描繪台灣的土地與人情，更以豐沛的想像力與溫柔的筆觸，觸及內心深處那些難以言說的情感，「相信同學們會因和思宏老師的相遇而更加熱愛文學，並在字裡行間找到自己的方向與勇氣。」

陳思宏在工作坊的最後也以德文朗讀一段最新出版的《鬼地方》德文版。，更與學生分享自己的文學創作經歷，幽默風趣的內容也讓現場歡笑聲不斷，參與學生更感受到文學不是遙不可及，而是生活的一部分。

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