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走進牛排館發現太貴 多虧兒子出招解尷尬

2025/04/11 18:59

（圖／達志影像）（圖／達志影像）

〔文／周素儀〕那年客居異鄉，突遭家變，經濟緊縮。為了認證文件，前往紐約市，順道跟在附近就學的兒子相聚。

當天是母親節，五月的紐約，還微涼。狂風暴雨突襲，我們的雨傘被吹得開花，全身濕透，寸步難行。

已近晚餐時刻，心想不如找個餐廳躲雨。用手機搜尋附近的餐廳。狂風暴雨中只想趕快找個容身之處，也未細看價格。

一坐定，穿著筆挺西裝制服的服務生前來打招呼，倒水，給菜單。看完菜單一驚，完全超出預算。「兒子，你不是說價位偏低嗎？谷歌上的價位標示錯了吧。怎麼這麼貴啊！還是我們現在默默走出去？」兒子想了想說：「我有辦法了，交給我點。」

於是服務生來問點什麼飲料，兒子說不用我們喝白開水就好。問主餐，兒子笑笑說：「我們還不大餓，就來一份牛排和一盤小開胃菜，可以麻煩您給我們兩個小盤子，我們想分著吃。」

一會兒，牛排來了，不是一盤，是兩大盤。他請廚師把牛排分半，各別放在一個主餐盤上，每盤都放上配菜和精美裝飾，雖是半塊牛排，看起來像完整的一份主餐。這位看起來酷酷的、寡言的紐約紳士，小小的動作，讓我們母子在風雨夜離別前夕，一人有一份屬於自己的餐食。「祝你們用餐愉快。」他應對依舊簡單，不多強調他做了什麼，讓我們少了尷尬。

那一晚，兒子和我，一人一盤切半的牛排，開心慶祝那一年的母親節。那牛排啊，鮮嫩多汁，真是好滋味。

那頓紐約的餐食，竟神奇地給了我重新展翅的力量。至今，還記得那位不故作親切的服務生，感謝他給一對異鄉母子的小小心思，及他那看似漫不經心的溫柔。

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