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2025「台灣文學獎」大變革 首度開放外籍人士投稿 4/15起徵件

2025/04/11 20:44

2025台灣文學獎首度開放外籍人士投稿，將於4月15日開始受理報名。（台文館提供）2025台灣文學獎首度開放外籍人士投稿，將於4月15日開始受理報名。（台文館提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕文壇年度盛事，2025台灣文學獎重大變革，今年首度開放外籍人士投稿，呈現台灣多元文化包容，將於4月15日開始受理報名。

台灣文學獎的徵獎項目分為「創作獎」及「金典獎」兩大類，共13個獎額，總獎金370萬元，是台灣目前官方舉辦總獎金最高的文學獎。

台文館表示，經蒐集上屆評審委員相關建議，並召開諮詢會議後，今年台灣文學獎有一重大變革，為成就台灣文學多元特色，容納更多具有影響力的作家作品，除本國籍人士，亦接受領有永久居留證或工作證的外國籍人士參與。

台灣文學館表示，自2005年開始主辦台灣文學獎，至今已邁入第21年。台灣文學獎最重要精神在於激勵各種原生內容的文學創作，以彰顯台灣多元文化特色、活絡文學出版，並呈現創作者對當代世界趨勢的回應。

其中，為獎勵母語復振與書寫的創作獎，獎項包括「台語文學創作獎」、「客語文學創作獎」及「原住民華語文學創作獎」3項，各取小說獎、散文獎、新詩獎1名；同時鼓勵劇本創作人才，設有「劇本創作獎」1名。「金典獎」則是獎勵類型不限的文學圖書，凡是在2024年7月1日至2025年6月30日間出版的小說、散文、新詩、非虛構寫作、劇本等書籍，均可參加。

今年度台灣文學獎將於4月15日開始受理報名。創作獎收件日期4月15日至5月15日；金典獎則分兩階段收件，4月15日至5月15日受理2024年7月1日至2025年4月30日出版書籍投件；6月1日至7月1日受理2025年5月1日至6月30日出版書籍投件，均以郵戳為憑。

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