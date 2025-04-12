這集《藝術很有事》太敢拍！民眾盲測「看不懂的東西」反應超爆笑

藝術家崔宏宇（中）與主持人「嚎哮排演」的黃建豪（左）、蕭東意（右）分享創作初衷。（公視提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由公視製作的旗艦藝文紀錄片節目《藝術很有事》，推出全新實驗特輯《我們與藝術的距離》，跳脫傳統紀錄片形式，首度結合實境拍攝與當代藝術創作，邀請3位藝術家，劉文瑄、崔廣宇與廖建忠，在攝影棚打造一座「無解說美術館」，讓觀眾在毫無資訊提示下自由詮釋眼前作品，藝術家則潛伏觀眾之中，親耳聆聽最真實、直覺的回饋。

藝術家廖建忠對木工無師自通。（公視提供）

節目現場邀集十多位觀眾，年齡橫跨老中青幼，走進充滿展覽氛圍的攝影棚空間。面對創作語言陌生的當代作品，他們以最直接的語言反應：「這是村莊嗎？」「像《魔法公主》的那個山獸！」藝術家們首次現場聆聽觀眾對其作品的直觀詮釋，在藝術語境與大眾理解間，產生一次次出人意料又令人莞爾的碰撞。

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藝術家劉文瑄的《之間：大石頭，鳳林》讓大學生莉琪聯連想起動畫《魔法公主》中，頭會發出卡卡聲的夜光小精靈。（公視提供）

藝術家劉文瑄展出〈之間：消波塊．鳳林〉與〈之間：大石頭．鳳林〉2件作品，來自她對花蓮鳳林地景的凝視與手工轉譯。年僅6歲的小觀眾蘇菜直覺聯想到童話畫面，並主動請求觸摸作品，展現出孩子最原始的感知力。劉文瑄表示，該系列使用4X5大畫幅底片機拍攝，前期須手工在消波塊上貼滿雙面膠，歷時一週完成，只為保留物理現場的原生質感，「這樣的觀看回饋對我來說是難得的驚喜與激動。」

劉文瑄看到藝術家廖建忠創作的《貨車廂（TO-DAY）》（中）表示，有初戀的感覺。（公視提供）

創作風格向來鋒利的崔廣宇，則透過錄像作品探討城市荒謬與制度邏輯。他的《當代生活習作：預言》中，雨傘噴水的影像裝置讓人會心一笑；《隱形城市：利物浦精神》則以坐墊為踏點，演出「違規穿越馬路」的表演。崔廣宇指出：「我想讓觀眾用錯位視角重新看待日常，藉由誤解，找到問題的所在。」他亦強調不同觀眾會以不同層次接收作品意圖，「有人只覺得好玩，但也有人會開始懷疑城市的規則。」

有「藝術界魔術師」之稱的廖建忠，擅長以木作擬仿現實物件，創造出混淆真實與虛構的空間感知。他的〈貨車廂（TO-DAY）〉運用極細工法打造擬真貨車廂，讓觀眾誤以為實物進駐展場。劉文瑄形容這件作品「有初戀的感覺」，而廖建忠則說：「因為作品是假的，才會讓人思考為何要做這件事。」逼觀眾自問：為什麼要相信這個東西？

此次《我們與藝術的距離》特輯由「嚎哮排演」的黃建豪與蕭東意主持，全程透過鏡頭捕捉觀眾與藝術的首次遭遇，以及藝術家對回饋的第一反應。期望透過此節目形式打破「看不懂藝術」的心魔，讓藝術重新成為可近、可感的生活經驗。即日起於《藝術很有事》YouTube頻道與公視+播出，節目連結： https://www.youtube.com/watch?v=SjKzOVfjbDY 。

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