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桃市南崁高中邀玫瑰墓樂團舉辦音樂演講會 盼給予學生更多啟發
南崁高中舉辦「玫瑰墓音樂演講：有生命的搖滾樂」活動。（南崁高中提供）
〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市蘆竹區南崁高中11日舉辦「玫瑰墓音樂演講：有生命的搖滾樂」音樂演講會，除了精彩歌曲演出外，還由玫瑰墓樂團靈魂人物、台南市立醫院急診部主任蘇世揚，分享他經歷SARS與武漢肺炎第一線，在急診室中面對生死交關的經驗與感受，盼能啟發學生們思索人生的價值與方向。
南崁高中舉辦「玫瑰墓音樂演講：有生命的搖滾樂」活動。（南崁高中提供）
南崁高中校長陳家祥說，玫瑰墓樂團的演出，融合了音樂、演講、影像、生命故事，過去3年在全台的學校、慈善機構等地巡演近400場；桃園市愛瑪仕獅子會長李天成與獅友們熱心贊助，也讓南崁高中2年級所有學生，有機會體驗樂團帶來的感動。
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