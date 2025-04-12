自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

桃市南崁高中邀玫瑰墓樂團舉辦音樂演講會 盼給予學生更多啟發

2025/04/12 12:42

南崁高中舉辦「玫瑰墓音樂演講：有生命的搖滾樂」活動。（南崁高中提供）南崁高中舉辦「玫瑰墓音樂演講：有生命的搖滾樂」活動。（南崁高中提供）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市蘆竹區南崁高中11日舉辦「玫瑰墓音樂演講：有生命的搖滾樂」音樂演講會，除了精彩歌曲演出外，還由玫瑰墓樂團靈魂人物、台南市立醫院急診部主任蘇世揚，分享他經歷SARS與武漢肺炎第一線，在急診室中面對生死交關的經驗與感受，盼能啟發學生們思索人生的價值與方向。

南崁高中舉辦「玫瑰墓音樂演講：有生命的搖滾樂」活動。（南崁高中提供）南崁高中舉辦「玫瑰墓音樂演講：有生命的搖滾樂」活動。（南崁高中提供）

南崁高中校長陳家祥說，玫瑰墓樂團的演出，融合了音樂、演講、影像、生命故事，過去3年在全台的學校、慈善機構等地巡演近400場；桃園市愛瑪仕獅子會長李天成與獅友們熱心贊助，也讓南崁高中2年級所有學生，有機會體驗樂團帶來的感動。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應