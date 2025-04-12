桃市南崁高中邀玫瑰墓樂團舉辦音樂演講會 盼給予學生更多啟發

南崁高中舉辦「玫瑰墓音樂演講：有生命的搖滾樂」活動。（南崁高中提供）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市蘆竹區南崁高中11日舉辦「玫瑰墓音樂演講：有生命的搖滾樂」音樂演講會，除了精彩歌曲演出外，還由玫瑰墓樂團靈魂人物、台南市立醫院急診部主任蘇世揚，分享他經歷SARS與武漢肺炎第一線，在急診室中面對生死交關的經驗與感受，盼能啟發學生們思索人生的價值與方向。

南崁高中舉辦「玫瑰墓音樂演講：有生命的搖滾樂」活動。（南崁高中提供）

南崁高中校長陳家祥說，玫瑰墓樂團的演出，融合了音樂、演講、影像、生命故事，過去3年在全台的學校、慈善機構等地巡演近400場；桃園市愛瑪仕獅子會長李天成與獅友們熱心贊助，也讓南崁高中2年級所有學生，有機會體驗樂團帶來的感動。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法