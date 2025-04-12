儀隊撤出大廳還是大爆人潮！中正紀念堂人潮竟多40萬 文化部長揭背後原因

國軍儀隊去年7月由蔣介石銅像大廳移出後，下一步備受關注。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台灣美術院主辦的「維度綻放－2025台灣美術院年度大展」今（12）日在中正紀念堂1樓1展廳盛大開幕。文化部長李遠出席並致詞時分享國軍儀隊撤出蔣介石銅像大廳後的觀察，原本擔心儀隊不站在大廳內，觀光客會變少，但實際上，這從去年7月至今，「反而多了40萬人次。」

李遠指出，國軍儀隊自去年7月15日起撤離蔣介石銅像大廳、改為移至民主大道後方，當時外界憂心會衝擊觀光。但根據文化部統計，反倒吸引更多民眾入館參觀。他直言：「這40萬人怎麼來的？靠的是藝術活動、展覽與文化力。」他並強調，中正紀念堂過往給人偏政治的印象，但「只有藝術與文化，才能讓這個地方真正被看見、被喜愛。」他強調，未來將會持續舉辦活動，讓中正紀念堂成為藝術家與觀眾的聚集場所，吸引更多在地與國際旅客前往。

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文化部長李遠今日出席「維度綻放－2025台灣美術院年度大展」開幕記者會。（文化部提供）

文化部補充，針對空間轉型計畫，後續仍將辦理社會溝通、概念競圖展等相關活動。未來也將報請行政院轉型會報研議政策方向，之後依程序提出修法草案。同時也會持續辦理人權與轉型正義相關活動，讓場域轉化不只是形式改變，更有文化實質內涵。

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