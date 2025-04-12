走入真人藝閣的世界 北港藝閣文化特展首度邀日本青森睡魔師合作

縣府在北港文化中心舉辦藝閣特展，邀請日本青森睡魔師林廣海（右2）創作媽祖睡魔燈籠。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕3月瘋媽祖，國定重要民俗「北港朝天宮迎媽祖」將於下週三（16）日登場，其中重頭戲真人藝閣遊行，每年吸引眾多民眾參與。為迎接盛事，雲縣府今（12）日起在北港文化中心舉辦「北港藝閣文化特展」，介紹藝閣歷史、背景，更首次邀請日本青森睡魔師林廣海製作媽祖燈籠，展期至5月12日，歡迎全民觀展。

北港真人藝閣遊行是每年「北港朝天宮迎媽祖」的重頭戲之一。（記者李文德攝）

每年北港媽祖遶境隊伍，一定少不了真人藝閣遊行，由小朋友們扮演民間故事、神話人物，坐在精美華麗的藝閣車沿著北港街頭遊行，撒下糖果等物品，宛如嘉年華一般，十分熱鬧。

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北港真人藝閣遊行是每年「北港朝天宮迎媽祖」的重頭戲之一。（記者李文德攝）

縣府文觀處長陳璧君表示，為展現在地傳統信仰及傳統藝閣文化，此次在北港文化中心舉辦特展，主要分為5大展區。首先帶領民眾回顧北港藝閣的歷史脈絡及根源，再來解構藝閣車上每個由工匠們悉心打造的細節，第3區則是融合雲林科技大學設計學院的現代設計，探索未來藝閣的可能，第4區結合數位互動技術，讓民眾彩繪藝閣車圖，經過掃描就能將作品投射在數位螢幕上。

縣府在北港文化中心舉辦藝閣特展，邀請日本青森睡魔師林廣海創作媽祖睡魔燈籠。（記者李文德攝）

陳璧君指出，第5區展覽更是亮點，邀請日本青森睡魔祭燈藝師林廣海來台，在地燈籠藝師林胤騰、李建男在北港交流創作，林廣海製作「媽祖」睡魔燈籠，兩名在地藝師製作「千里眼、順風耳」燈籠，充分展現台日傳統文化的交流。

雲林縣政府舉辦「北港藝閣特展」，即日至5月12日在北港文化中心展出。（記者李文德攝）

林廣海表示，青森睡魔師其實很少在海外創作，其實在雲林能夠進行創作很難得，此次創作大約花費2週完成，先前進行許多文獻及資料調查及研究，也感謝北港在地的團隊協助完成。

雲林縣政府舉辦「北港藝閣特展」，即日至5月12日在北港文化中心展出。（記者李文德攝）

文觀處表示，日本青森睡魔師林廣海的創作將於4月16日下午，隨著遶境隊伍在朝天宮前，以人力拉車的方式與大家見面，切勿錯過機會。此外，此次特展更展出10位工藝大師作品，展示台灣傳統工藝的精湛與創新。

雲林縣長張麗善表示，今年北港真人藝閣遊行今年公有63輛藝閣車參與，透過此次展覽，體現在地文化外，更是難得的跨國文化交流盛事，歡迎民眾一起體驗這場藝術與信仰的饗宴。

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