自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

走入真人藝閣的世界 北港藝閣文化特展首度邀日本青森睡魔師合作

2025/04/12 14:04

縣府在北港文化中心舉辦藝閣特展，邀請日本青森睡魔師林廣海（右2）創作媽祖睡魔燈籠。（記者李文德攝）縣府在北港文化中心舉辦藝閣特展，邀請日本青森睡魔師林廣海（右2）創作媽祖睡魔燈籠。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕3月瘋媽祖，國定重要民俗「北港朝天宮迎媽祖」將於下週三（16）日登場，其中重頭戲真人藝閣遊行，每年吸引眾多民眾參與。為迎接盛事，雲縣府今（12）日起在北港文化中心舉辦「北港藝閣文化特展」，介紹藝閣歷史、背景，更首次邀請日本青森睡魔師林廣海製作媽祖燈籠，展期至5月12日，歡迎全民觀展。

北港真人藝閣遊行是每年「北港朝天宮迎媽祖」的重頭戲之一。（記者李文德攝）北港真人藝閣遊行是每年「北港朝天宮迎媽祖」的重頭戲之一。（記者李文德攝）

每年北港媽祖遶境隊伍，一定少不了真人藝閣遊行，由小朋友們扮演民間故事、神話人物，坐在精美華麗的藝閣車沿著北港街頭遊行，撒下糖果等物品，宛如嘉年華一般，十分熱鬧。

北港真人藝閣遊行是每年「北港朝天宮迎媽祖」的重頭戲之一。（記者李文德攝）北港真人藝閣遊行是每年「北港朝天宮迎媽祖」的重頭戲之一。（記者李文德攝）

縣府文觀處長陳璧君表示，為展現在地傳統信仰及傳統藝閣文化，此次在北港文化中心舉辦特展，主要分為5大展區。首先帶領民眾回顧北港藝閣的歷史脈絡及根源，再來解構藝閣車上每個由工匠們悉心打造的細節，第3區則是融合雲林科技大學設計學院的現代設計，探索未來藝閣的可能，第4區結合數位互動技術，讓民眾彩繪藝閣車圖，經過掃描就能將作品投射在數位螢幕上。

縣府在北港文化中心舉辦藝閣特展，邀請日本青森睡魔師林廣海創作媽祖睡魔燈籠。（記者李文德攝）縣府在北港文化中心舉辦藝閣特展，邀請日本青森睡魔師林廣海創作媽祖睡魔燈籠。（記者李文德攝）

陳璧君指出，第5區展覽更是亮點，邀請日本青森睡魔祭燈藝師林廣海來台，在地燈籠藝師林胤騰、李建男在北港交流創作，林廣海製作「媽祖」睡魔燈籠，兩名在地藝師製作「千里眼、順風耳」燈籠，充分展現台日傳統文化的交流。

雲林縣政府舉辦「北港藝閣特展」，即日至5月12日在北港文化中心展出。（記者李文德攝）雲林縣政府舉辦「北港藝閣特展」，即日至5月12日在北港文化中心展出。（記者李文德攝）

林廣海表示，青森睡魔師其實很少在海外創作，其實在雲林能夠進行創作很難得，此次創作大約花費2週完成，先前進行許多文獻及資料調查及研究，也感謝北港在地的團隊協助完成。

雲林縣政府舉辦「北港藝閣特展」，即日至5月12日在北港文化中心展出。（記者李文德攝）雲林縣政府舉辦「北港藝閣特展」，即日至5月12日在北港文化中心展出。（記者李文德攝）

文觀處表示，日本青森睡魔師林廣海的創作將於4月16日下午，隨著遶境隊伍在朝天宮前，以人力拉車的方式與大家見面，切勿錯過機會。此外，此次特展更展出10位工藝大師作品，展示台灣傳統工藝的精湛與創新。

雲林縣長張麗善表示，今年北港真人藝閣遊行今年公有63輛藝閣車參與，透過此次展覽，體現在地文化外，更是難得的跨國文化交流盛事，歡迎民眾一起體驗這場藝術與信仰的饗宴。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應