唱紅「珊瑚戀」翁倩玉轉戰畫壇！文化部長也搶看這２幅

翁倩玉（前）向文化部長李遠（後）介紹版畫作品。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由由台灣美術院文化藝術基金會主辦的「維度綻放－2025台灣美術院年度大展」即日起至５月６日，於中正紀念堂1展廳登場，其中曾唱紅歌曲〈珊瑚戀〉的影歌雙棲藝人翁倩玉亦拿出版畫作品參展，包含展出〈花宴〉與〈仙橋抱翠〉兩幅版畫，精緻明麗的構圖與色彩引起觀眾駐足欣賞，文化部長李遠也在開幕當日到場欣賞作品。

翁倩玉〈花宴〉，水印木刻，80x78.5公分，2024。（記者董柏廷攝）

翁倩玉25歲赴日本發展演藝事業期間，師承棟方志功的弟子井上勝江，開啟版畫創作之路。此次展出的〈花宴〉與〈仙橋抱翠〉融合自然觀察與內心情感，可見東洋美學與女性溫柔視角交織，畫面構圖靈動、色彩飽滿，展現她對版畫藝術的掌握與個人語彙，以及出對生命流動的敏感捕捉。

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翁倩玉〈仙橋報翠〉，水印木刻，139.2x183.4公分，2008。（記者董柏廷攝）

「維度綻放－2025台灣美術院年度大展」參展院士橫跨國畫、西畫、設計、版畫等領域，集結多位重量級藝術家，展覽免費入場，觀眾可於中正紀念堂1展廳，近距離欣賞來自不同藝術家的創作。

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