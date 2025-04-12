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傳承120年 台白龍庵如性慈敬堂八家將 喜迎文資授證

2025/04/12 14:15

全台白龍庵如性慈敬堂八家將歷經5代傳承，擁有創堂120年歷史。（記者王姝琇攝）全台白龍庵如性慈敬堂八家將歷經5代傳承，擁有創堂120年歷史。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕全台白龍庵如性慈敬堂八家將登錄為台南市民俗類無形文化資產，為府城地區首例。市長黃偉哲今日頒發證書及「頭旗」，肯定其長年投入傳統文化的承襲與推廣。

市長黃偉哲今日頒發台南市民俗類無形文化資產證書及頭旗，肯定全台白龍庵如性慈敬堂八家將長年投入傳統文化的承襲與推廣。（記者王姝琇攝）市長黃偉哲今日頒發台南市民俗類無形文化資產證書及頭旗，肯定全台白龍庵如性慈敬堂八家將長年投入傳統文化的承襲與推廣。（記者王姝琇攝）

如性慈敬堂八家將歷經5代傳承，去年甫度過創堂120週年慶，並通過審議登錄為台南市「民俗類無形文化資產」，可謂雙喜臨門；近年更積極推廣參與各類展演及講座，維繫家將文化於不墜。

黃偉哲表示，希望藉由登錄為無形文化資產，能夠讓更多人認識將團，進而將其文化與歷史不斷傳承；他也提及，希望文資授證「能夠更早、就不要更晚」，期望未來爭取將團成為國定文化資產，讓更多人對家將文化有正確認識，讓八家將這個重要的民俗能夠好好保存下去。

全台白龍庵如性慈敬堂八家將登錄為台南市民俗類無形文化資產。（記者王姝琇攝）全台白龍庵如性慈敬堂八家將登錄為台南市民俗類無形文化資產。（記者王姝琇攝）

如性慈敬堂八家將創立於1904年，為台灣最早的家將團之一，因應五福大帝遶境（迎五部）之需要，硓????石人謝保壽號召信眾組織家將，護駕遶境。1915年因噍吧哖事件「迎五部」停辦，將團活動一度沉寂，至1964年大銃街元和宮慶成祈安醮典重新出陣，並由「閭山法教醒心壇」成員加入，成為主力傳承者，奠定如性家將的組織基礎與脈絡，並持續傳承至今。

如性慈敬堂八家將至今仍維持完整的11人陣組，包括刑具爺、文武差、四將及四季神，並保存眾多傳統陣式，如「一个開」、「一个落馬」、「三个落馬」、「開四門」、「跳七星」、「排八卦」、「絞龍」、「簡單坐桮」等，展現府城特有儀式邏輯與陣頭美學。

全台白龍庵如性慈敬堂八家將成員一早齊聚開臉，齊迎文資授證的關鍵時刻。（記者王姝琇攝）全台白龍庵如性慈敬堂八家將成員一早齊聚開臉，齊迎文資授證的關鍵時刻。（記者王姝琇攝）

其獨具的禮敬文化，如「敬香」、「敬包」、「敬酒」、「紅綢披駕」等，也充分顯示傳統民間信仰對神祇與儀式的尊重與虔誠。另，該團亦保存大量歷史文物，積極參與展演、講座與文化推廣，展現高度的文化自覺與使命感。

文化局代理局長林韋旭表示，如性慈敬堂八家將這樣擁有百年歷史、深植人心的傳統陣頭，透過制度性的登錄與保存，不僅能強化文化自信，更是城市文化永續發展的重要基石。未來將持續協助相關團體深化傳承、活化展現，讓無形文化資產在當代社會中綻放新的光彩，世代流傳。

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