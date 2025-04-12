蕭如松藝術園區「春日祭」今天起跑

新竹縣蕭如松藝術園區今天登場的「春日祭」，來客換上浴衣以後，小朋友忙著打彈珠，大人們則忙著捕捉自家寶貝難得的可愛日式裝扮。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹東蕭如松藝術園區從今天起，將以3週、6場次舉辦「春日祭」野餐活動，因為搭配有浴衣體驗，園區內到處可見身著浴衣的大人小孩或窩在一角野餐，或忙著伸展手腳玩撈魚、打彈珠、套圈圈等，讓人頗有「偽出國」秒到日本的感覺。

新竹縣蕭如松藝術園區「春日祭」活動登場，園區內到處可見身著浴衣野餐的來客，讓人錯以為到了日本。（記者黃美珠攝）

蕭如松藝術園區館長呂湘媚說，這個春日祭野餐活動確實源自日本屋台祭，主要在鼓勵父母帶著孩子從事戶外活動，這些活動除了前述古早時常見的撈魚、打彈珠，主要還是：野餐、浴衣體驗以及彩繪狐狸臉譜等。所以從今天起3個週末，也就是4月12、13、19、20、26、27日，這6天到蕭如松藝術園區，都可以參加。

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蕭如松藝術園區為「春日宴」所打造的野餐餐盒。（記者黃美珠攝）

而為了方便參加活動者玩樂之後補充能量，蕭如松藝術園區特別準備了野餐盒，內含：雞翅、起司馬鈴薯、貓爪包、黑糖西米奶凍、三杯雞飯、蔥抓餅小香腸、烤菜以及小餅乾，給大家滿足五臟廟。另以可爾必司、花香烏龍、紅茶，讓大人小孩也能適時補充水分。

除了浴衣體驗，呂湘媚也安排大家DIY芒果青、彩繪狐狸臉譜，讓不同喜好的人都能找到自己樂活、放鬆的所在。

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