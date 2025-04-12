（影音）暖心！日本藝術家大石曉規回饋台灣 義務為屏東火車站彩繪

大石曉規專注作畫。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕喜歡火車、喜歡台灣的人情味，日本知名畫家大石曉規這幾天現身台鐵屏東車站，為2樓迴廊彩繪，環繞迴廊的透明板面上，畫滿了融入屏東自然、文化與鐵道元素的笑臉，吸引旅客們駐足，和現場作畫的他聊上幾句；大石曉規此次是免費為屏東火車站畫畫，「想用藝術回饋台灣！」的初心，為大家的旅程增添溫暖風景。

大石曉規在2樓作畫，1樓行經旅客也被吸引、駐足觀賞。（記者羅欣貞攝）

大石曉規為屏東火站台公共空間作畫，源自他今年為屏東市仁愛國小百年校慶校園彩繪；台鐵屏東車站站務員李家萍表示，因為想讓屏東車站不只是交通樞紐，而是能讓旅客願意停留的藝文空間，於是跟很多單位邀稿，但多次被拒絕，3月左右發現女兒就讀的仁愛國小，因百年校慶，邀請到日本畫家大石曉規作畫，於是透過學校主任幫忙，趁著大石曉規要北上去搭高鐵，10分鐘的候車時間，送上她跟家人一起手繪的卡片，還有一本《寂寞鐵道》的書。

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屏東的元素被大石曉規繪上迴廊。（記者羅欣貞攝）

「屏東車站對我而言，不只是工作的地方，還是凝聚家人情感的地方！」，李家萍說，將自己的想法與「沒有預算」一事告訴大石曉規之後，原本不敢期待他會答應，但他竟然表示願意免費來畫，理由很簡單，因為他想用藝術回饋台灣，而且他很喜歡火車，也喜歡這裡的人情味，讓她感動不已，也讓這個計畫得以啟動。

近一週來，大石曉規白天在仁愛國小畫畫、晚上到屏東車站二樓迴廊作畫，他坐在推車上，神情專注的一筆一畫描繪，車站裡來來往往的旅客見狀，忍不住駐足欣賞，還和會說華語、喜歡聊天的大石曉規說上幾句；大石曉規的作品以微笑著稱，觀者看著看著身心都被療癒，此次他將環繞車站二樓迴廊的隔板畫成融合「屏東的自然、文化與鐵道元素」有植物、動物等綿延不絕的笑臉。

大石曉規（左2）也和台鐵員工呂誠晏（右1）、黃鈺展（左1）等人，共同將腳踏車牽引道繪出趣味，屏東站站長陳連成（右2）感謝大石曉規的協助。（記者羅欣貞攝）

大石曉規表示，火車站是充滿夢想的地方，從這裡出發再回來，給人安心的感覺，所以他喜歡火車站，此次在屏東車站作畫，想呈現很開心、快樂的氣氛，想傳遞讓人很高興的感覺，所以這次畫出的娃娃以開心、高興為主題。

大石曉規今（12）日出席仁愛國小百年校慶時表示，屏東車站的畫作已經在昨（11）日完成，他預計下週一返回日本大阪，「喜歡大家看到他的畫作都會很開心！」。

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