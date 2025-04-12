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法國X台灣 龐畢度珍藏聲音藝術國美館亮相

2025/04/12 20:07

國美館與法國龐畢度中心推出大型展覽「無序樂章：聲音藝術之旅」今天開幕。（記者蔡淑媛攝）國美館與法國龐畢度中心推出大型展覽「無序樂章：聲音藝術之旅」今天開幕。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國立台灣美術館與法國龐畢度中心推出大型展覽「無序樂章：聲音藝術之旅」，今天開幕，展出來自30組國際與台灣藝術家獨特的聲音藝術展覽，展出龐畢度中心的珍貴新媒體藝術藏品，開啟聲音藝術的新視，不但有AI創作、也把巴黎聖母院的聲音帶來國美館，顛覆大眾對美術館的想像，文化部長李遠及法國在台協會主任龍燁等人共同揭幕。

聲音藝術之旅展覽，藝術家將巴黎聖母院的聲音，帶到國美館。（記者蔡淑媛攝）聲音藝術之旅展覽，藝術家將巴黎聖母院的聲音，帶到國美館。（記者蔡淑媛攝）

李遠致詞分享，來訪之前不知道這場是什麼展覽，內心很緊張，看過之後就一點也不緊張了，因為這是場展覽完全是跨域、充滿實驗性，感謝這次展出讓灣人看到最前衛的聲音藝術，並透過光線、影像，改變我們傳統自以為是的藝術表演。

國美館與法國龐畢度中心推出大型展覽「無序樂章：聲音藝術之旅」，展出30組國際與台灣藝術家獨特的聲音藝術展品。（記者蔡淑媛攝）國美館與法國龐畢度中心推出大型展覽「無序樂章：聲音藝術之旅」，展出30組國際與台灣藝術家獨特的聲音藝術展品。（記者蔡淑媛攝）

國美館此次展覽集結來自14個國家、共30組藝術家作品，涵蓋8個子題，包括「回聲與共鳴」、「聽覺機器」、「合奏之外」、「開放樂譜」、「漂流之境」、「場景與手勢」、「聲響探問」及「代理之聲」，呈現聲音如何在藝術中扮演媒介與語言的角色，探索空間、身體與社會的關係。

聲音藝術之旅展出30組國際與台灣藝術家獨特的聲音藝術展品。（記者蔡淑媛攝）聲音藝術之旅展出30組國際與台灣藝術家獨特的聲音藝術展品。（記者蔡淑媛攝）

展區範圍從國美館戶外區域，延伸到大廳、水牛廳，以及1、2樓展覽室，規模龐大，呈現龐畢度中心典藏聲音藝術與台灣及亞洲藝術家創作對話，呈現實驗音樂、聲音裝置、影音創作及聲音表演等跨領域藝術形式，開啟聲音藝術的新視野。

聲音藝術之旅展覽，藝術家透過3部AI模具創作對話。（記者蔡淑媛攝）聲音藝術之旅展覽，藝術家透過3部AI模具創作對話。（記者蔡淑媛攝）

今天開幕式，策展人瑪切拉‧利斯塔、參展藝術家比爾‧豐塔納（Bill Fontana）、艾瑞克‧波德萊爾也共同參與；國美館長陳貺怡強調，聲音藝術是無所不在、跨領域，出現在每個媒材及每個生活的地方，邀請民眾打開聽覺及所有感官，感受我們生活的聲音。

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