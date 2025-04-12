在綠光中起舞 藝術家徐秀美在成大開展

藝術家徐秀美個展「在綠光中起舞」即日起到5月17日在成大藝坊展出。（成大提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕藝術家徐秀美「在綠光中起舞」個展，今（12）日在成功大學成大藝坊開幕。現場透過20多件藝術作品特有的形徵能量，融入充滿自然、生態光的場域，彷彿身處藝術森林，釋放當代的「美學因子」芬多精，讓參觀者如獲精神愉悅療癒。

「在綠光中起舞」展出20多件作品，盼能讓參觀者在充滿藝術的環境中，得到身心療癒。（成大提供）

徐秀美是台灣知名藝術家，早年活躍於報紙、雜誌與書籍封面設計，並以「家菊」為筆名創作漫畫。1974年後轉向插畫與設計領域，擅長透過線條與色彩構築空靈而富有設計感的畫面，並曾為倪匡《衛斯理》系列小說繪製封面，作品廣受讚譽，被譽為插畫界的傳奇人物。這次以複合媒材呈現約20多件的藝術品，將繪畫、雕塑、影像，結合光影、空間裝置，交會出多維的藝術迴響。

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藝術家徐秀美是台灣知名藝術家，曾為倪匡《衛斯理》系列小說繪製封面。（成大提供）

徐秀美表示，離開台北在南部展出，自覺跟台南的緣分很深，這座城市特有的面貌充滿知性，步調緩慢又優雅，這次展出內容也是有感於成大校園的感性，在充滿綠意的校區裡，期望作品解放穿透的美學引動，及視覺的感染力，能為某些迷惘，陷於變異環境下潛在憂鬱、失落的人心，給予精神性的藝術亮光與心靈的撫慰。

「成大藝坊對展覽空間來說，也是一個很好運用的場域。」徐秀美表示，處於多變紛亂的時代環境中，因之而起的生命疑惑、失落，引發的憂慮、消沉，希望能經由作品看見「美」的感染力，從「躺平」的意象中覺醒、奮起，欣然在溫暖陽光下，迎向大自然心靈花園中翩然起舞。

藝術家徐秀美作品給予現代人精神與心靈的撫慰。（成大提供）

成功大學藝術中心總監楊詩弘表示，徐秀美的創作涉及藝術家具、公共藝術與裝置藝術等領域，這次的展覽，持續探索人與環境、心靈與空間的交會。

徐秀美「在綠光中起舞」個展，展期即日起至5月17日（週日休館），地點在成大藝坊 （光復校區學生活動中心1樓）；5月7日在力行校區生科院大樓有「藝術叩門講座」。

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