這幅畫竟藏「開竅密碼」！看懂的人都安靜了 蘇憲法新作〈淨荷〉亮相

蘇憲法〈淨荷〉油彩、麻布，116.5x91公分，2025。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台灣美術院文化藝術基金會、國立中正紀念堂管理處共同主辦的「維度綻放——2025台灣美術院年度大展」，即日起至5月6日於中正紀念堂第一展廳展出。展覽由台灣美術院董事長廖修平領軍，集結40位院士，呈現國畫、西畫、版畫、書法、設計及藝術理論的當代表現，展現台灣當代藝術界多維思考與創作能量。

本次展覽主題「維度綻放」，圍繞空間、文化與思想的多重詮釋，匯聚廖修平、林磐聳、江明賢、鐘有輝、黃光男、蕭世瓊、林欽賢等知名藝術家之作，最受矚目的，是蘇憲法全新創作〈冬梅疏影〉與〈淨荷〉，兩件作品皆為首度在台灣公開展出。

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其中，〈淨荷〉更是將荷花的詩性與氣韻發揮至極致。畫面中運用黑幹紅花、虛實交錯的筆法，將荷花轉化為觀想與精神象徵的容器。他不只「觀荷」，更「借荷」入畫，再「玩荷」彩畫之間。這件作品不僅展現蘇憲法技藝純熟的油畫語言，更是藏著關於內在世界與人生境界的修辭。

國立台灣師範大學美術系教授白適銘在其評論文章〈花影重疊．韶光明滅〉中指出，蘇憲法的四季畫旅系列，不僅蘊藏旅行中對風景的感懷，「更重要的是，作為情景交融的結果，畫面中的花植林野已蛹化蛻變，成為自身文化重構的媒介，反應作者出純然超脫的人生觀、自然觀與宇宙觀。」展覽訊息詳見中正紀念堂官網。

「維度綻放——2025台灣美術院年度大展」，即日起至5月6日於中正紀念堂第一展廳展出。（記者董柏廷攝）

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