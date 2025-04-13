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不願出現人才斷層！蘇金淼免費傳授武藝30年不喊累

2025/04/13 17:57

76歲的蘇金淼出身雲林四湖鄉的武術世家「順武堂」，身為武館第4代傳人的他致力發揚武術。（記者李文德攝）76歲的蘇金淼出身雲林四湖鄉的武術世家「順武堂」，身為武館第4代傳人的他致力發揚武術。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕76歲的蘇金淼出身雲林四湖鄉的武術世家「順武堂」，身為武館第4代傳人，習得一身好武藝的他致力發揚武術，開放讓前來順武堂習武的民眾免費學習，全程不收學費已維持30年。他表示，武術是我國的瑰寶，不想讓它出現斷層，只要有體力，仍會帶領大家鑽研武術。

蘇金淼從小就跟著父兄勤練武術，學習一身好功夫，而他更將武術傳承到國外，1976年開始，先後前往日本、泰國等國家傳授武藝，1983年曾代表國家派駐南非教導武術10年，海外學生超過3,000名，當地更有20多家武館分館，迄今仍有不少海外學生都會專程前來求學。

蘇金淼發願只要學生到順武堂習武，不分年齡都免費學習，迄今已維持30年。（記者李文德攝）蘇金淼發願只要學生到順武堂習武，不分年齡都免費學習，迄今已維持30年。（記者李文德攝）

蘇金淼表示，1993年回台後，原想投入商場為自己孩子賺點學費，不過由於學校需要會教武術的老師，因此獲邀教學，想不到就這麼一頭進入「傳承」的世界中。

蘇金淼雖曾在國外教武被外界譽為「國際級武術大師」，但他始終謙虛地為沿海地區學校，默默傳授武藝，迄今為止上千名學生們都被他傳授真功夫，甚至他也發願讓沿海地區孩子，有意願到武館學習，不分年齡，都是免費授課教學，這麼一做就連續30年不中斷。

蘇金淼謙虛地為沿海地區學校，默默傳授武藝。（記者李文德攝）蘇金淼謙虛地為沿海地區學校，默默傳授武藝。（記者李文德攝）

蘇金淼表示，早前四湖鄉武術風氣鼎盛，幾乎每個村落都有武館，可說是人人都有功夫，不過隨著人口外移，年輕一代大多外出謀生，也因此許多留在當地的學子可能就比較少資源可以學習，甚至有弱勢學童因此無法學得才藝，因此他先自掏腰包，為習武學生買練武服裝、武器，盼讓學生得到最好的學習環境。

蘇金淼指出，每週假日大約有超過30名學生都會準時報到習武，除了拳頭功夫外，刀、槍、棍、棒等武器也都能學習，盼持續傳承博大精神的武術。尤其「武術」是老祖宗留下的國粹，因此如果在他這代就此止步而導致人才斷層，自己豈不成為千古罪人，因此只要有體力，仍會堅持著，將武術發揚光大。

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