大甲媽回鑾！ 國際麒麟獅邀請賽及文化陣頭踩街吸睛

國際麒麟獅邀請賽文化陣頭踩街，吸引許多民眾圍觀。 （記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕配合大甲媽遶境回鑾，台中市體育總會今天在大甲順天國小舉辦國際麒麟獅邀請賽及台中市體育總會理事長盃鼓藝、武藝、獅藝邀請賽，賽後並舉辦文化陣頭踩街活動，吸引許多民眾圍觀。

國際麒麟獅邀請賽，今天在道卡斯鼓藝坊起鼓後拉開序幕！隨即世界麒麟文化總會、中國香港麒麟文化協進會、馬來西亞龍藝武術龍獅體育會、英國交換學生藝群麒麟隊等皆參與表演。

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大甲媽回鑾，文化陣頭踩街活動，小朋友在車上表演鼓藝，鑼鼓喧天好熱鬧。 （記者歐素美攝）

台中市的甲南國小鼓藝隊、文昌公園太極拳班、忠孝堂醒獅綜藝團、海墘國小太極拳班、西岐國小鼓藝、彈腿武術隊、大安區西天廣安宮民俗藝術團鼓藝、麒麟隊、永安國小鼓藝、麒麟隊、集英堂國術館舞獅、武術隊、忠義堂國術館舞獅、武術隊、上楓國小戰鼓隊及民俗體育流星球隊、振興社國術館舞獅、武術隊、大里國小舞獅、武術隊、東陽國小鼓藝、獨輪車舞獅隊、忠義堂民俗技藝團等也輪番上台，最後並有聯合武術表演，讓觀看民眾大聲喝采。

大甲媽回鑾，文化陣頭踩街活動，吸引許多民眾圍觀。 （記者歐素美攝）

隨後，相關團隊並遶行大甲街道，進行文化陣頭踩街活動。遇到有民眾在大門前擺放香案恭迎媽祖，獅陣也會上前叩拜表演一段。

現場鑼鼓喧天、各式獅陣齊舞，吸引民眾駐足觀賞拍照，遠從香港來參加文化陣頭踩街活動的中國香港麒麟文化協進會人員表示，活動很有意義及有趣，今年他已是第2年前來參加。

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