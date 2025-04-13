自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

國寶級粧佛工藝師柯錦中百件神作撼人心 曝隱憂：市場消失怎麼傳承？

2025/04/13 18:05

60歲、從事粧佛藝術創作48年的柯錦中，今天在其個展開幕中坦言，傳統工藝面臨傳承困境。（記者張聰秋攝）60歲、從事粧佛藝術創作48年的柯錦中，今天在其個展開幕中坦言，傳統工藝面臨傳承困境。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕「沒有市場，無法生存，傳承有何意義？」60歲的國寶級粧佛工藝師柯錦中，從事粧佛創作已有48年，今天他在彰化縣立美術館舉辦個展開幕時直言，傳統工藝的最大困境就是不是不傳承，而是市場不見了，創作者無法生存，「沒市場，就沒人會想來學！」

民眾駐足欣賞大師的作品。（記者張聰秋攝）民眾駐足欣賞大師的作品。（記者張聰秋攝）

這場展覽由彰化縣文化局主辦，展期至5月4日，共展出105件作品，包含原木雕刻、漆線彩繪、神明紙帽、陶瓷浮雕茶倉等不同形式，件件展現功力。柯錦中表示，這次展出其實就是一場感恩會，回顧其創作48年的歷程。

國寶級粧佛工藝師柯錦中的作品。（記者張聰秋攝）國寶級粧佛工藝師柯錦中的作品。（記者張聰秋攝）柯錦中的粧佛技藝，是彰化縣內少數同時擁有粧佛與紙帽兩項認證的工藝師。（記者張聰秋攝）柯錦中的粧佛技藝，是彰化縣內少數同時擁有粧佛與紙帽兩項認證的工藝師。（記者張聰秋攝）

柯錦中12歲起學藝，退伍後創立「聖興西佛國」，不僅雕工細膩、彩繪出色，還跨足立體創作，榮獲「臺灣工藝之家」、彰化縣無形文化資產保存者等多項肯定，是目前縣內少數同時擁有粧佛與紙帽兩項認證的工藝師。他坦言，這些成就背後，最感謝的還是太太多年來的支持，夫妻倆白手起家，撐起家庭與事業，三個孩子也各自有成，長子甚至決定接下這門手藝，繼續奮鬥。

柯錦中的技藝讓佛、神像和歷史人物同時具有莊嚴肅穆與高貴華麗。（記者張聰秋攝）柯錦中的技藝讓佛、神像和歷史人物同時具有莊嚴肅穆與高貴華麗。（記者張聰秋攝）柯錦中的個展，傳統與現代兼具，銅製的雕刻作品令人激賞。（記者張聰秋攝）柯錦中的個展，傳統與現代兼具，銅製的雕刻作品令人激賞。（記者張聰秋攝）

話鋒一轉，柯錦中說，媒體問他傳承有遇到困難嗎？他回答，很困難，因為沒有市場，無法生存，傳承有何意義？現況牽涉面層很廣，不單政府部門，還有各宮廟負責人等，如果市場只想買便宜的，傳統工藝就沒人要做，所以根本還是要市場多多幫忙，要各界一起守護傳統技藝，不是創作者不要傳承，是市場要買單，才有其傳承的意義。

縣長王惠美指出，粧佛工藝融合木雕、漆藝與信仰儀式，每道工法都很講究。這次展出作品如《朝天天上聖母》、《廣澤尊王》、《高枕無憂》，不只展現柯錦中的手藝，也融入創新巧思與幽默，讓傳統與現代激盪出不一樣的火花。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應