國寶級粧佛工藝師柯錦中百件神作撼人心 曝隱憂：市場消失怎麼傳承？

60歲、從事粧佛藝術創作48年的柯錦中，今天在其個展開幕中坦言，傳統工藝面臨傳承困境。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕「沒有市場，無法生存，傳承有何意義？」60歲的國寶級粧佛工藝師柯錦中，從事粧佛創作已有48年，今天他在彰化縣立美術館舉辦個展開幕時直言，傳統工藝的最大困境就是不是不傳承，而是市場不見了，創作者無法生存，「沒市場，就沒人會想來學！」

民眾駐足欣賞大師的作品。（記者張聰秋攝）

這場展覽由彰化縣文化局主辦，展期至5月4日，共展出105件作品，包含原木雕刻、漆線彩繪、神明紙帽、陶瓷浮雕茶倉等不同形式，件件展現功力。柯錦中表示，這次展出其實就是一場感恩會，回顧其創作48年的歷程。

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國寶級粧佛工藝師柯錦中的作品。（記者張聰秋攝）柯錦中的粧佛技藝，是彰化縣內少數同時擁有粧佛與紙帽兩項認證的工藝師。（記者張聰秋攝）

柯錦中12歲起學藝，退伍後創立「聖興西佛國」，不僅雕工細膩、彩繪出色，還跨足立體創作，榮獲「臺灣工藝之家」、彰化縣無形文化資產保存者等多項肯定，是目前縣內少數同時擁有粧佛與紙帽兩項認證的工藝師。他坦言，這些成就背後，最感謝的還是太太多年來的支持，夫妻倆白手起家，撐起家庭與事業，三個孩子也各自有成，長子甚至決定接下這門手藝，繼續奮鬥。

柯錦中的技藝讓佛、神像和歷史人物同時具有莊嚴肅穆與高貴華麗。（記者張聰秋攝）柯錦中的個展，傳統與現代兼具，銅製的雕刻作品令人激賞。（記者張聰秋攝）

話鋒一轉，柯錦中說，媒體問他傳承有遇到困難嗎？他回答，很困難，因為沒有市場，無法生存，傳承有何意義？現況牽涉面層很廣，不單政府部門，還有各宮廟負責人等，如果市場只想買便宜的，傳統工藝就沒人要做，所以根本還是要市場多多幫忙，要各界一起守護傳統技藝，不是創作者不要傳承，是市場要買單，才有其傳承的意義。

縣長王惠美指出，粧佛工藝融合木雕、漆藝與信仰儀式，每道工法都很講究。這次展出作品如《朝天天上聖母》、《廣澤尊王》、《高枕無憂》，不只展現柯錦中的手藝，也融入創新巧思與幽默，讓傳統與現代激盪出不一樣的火花。

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