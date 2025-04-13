高雄春藝由市交響樂團攜手國際名家演出《重生·幻想》、《北國晴光》音樂會

高雄春天藝術節4月27日推出《重生·幻想》音樂會。（市府文化局提供）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市春天藝術節將由高雄市交響樂團4月27日攜手國際小提琴家謝爾蓋·多加丁推出《重生·幻想》、5月24日攜手日本人氣鋼琴家務川慧悟演出《北國晴光》，均於衛武營國家藝術文化中心登場。

高雄市交響樂團將由客席指揮楊智欽執指揮棒，邀請俄羅斯小提琴家謝爾蓋·多加丁首次來台演出《重生·幻想》，以捷克作曲家史麥塔納喜歌劇《被出賣的新娘》序曲開場，以靈動旋律和戲劇性張力，引領觀眾進入充滿希望與熱情的音樂世界，象徵嶄新開始與重生力量。

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音樂會演繹柴可夫斯基D大調小提琴協奏曲，充滿激情與情感波動，詮釋浪漫主義時期經典之作，接續帶來法國作曲家白遼士《幻想交響曲》，展現音樂中無形重生力量。

高雄春天藝術節將於5月24日推出《北國晴光》音樂會。（市府文化局提供）

此外，高雄市交響樂團也邀請日本人氣鋼琴家務川慧悟首度來台，將於5月24日共同演出《北國晴光》，挑選3首風格鮮明作品，從蘇克冬夜意象，到葛利格浪漫鋼琴協奏曲，再到澤姆林斯基童話敘事，分別展現冬日寧靜、北歐浪漫及童話般幻想色彩。

《北國晴光》音樂會詮釋北歐冬日樂章，首先以捷克作曲家約瑟夫·蘇克創作《冬夜的故事》開場，是冬季夜晚寧靜與神秘為主題管弦樂作品，以豐富和聲與管弦樂色彩，營造冰冷又溫暖音樂氛圍，樂曲時而寂靜深邃，時而流露情感波動，展現冬夜獨特魅力。

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