自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 看表演

高雄春藝由市交響樂團攜手國際名家演出《重生·幻想》、《北國晴光》音樂會

2025/04/13 21:44

高雄春天藝術節4月27日推出《重生·幻想》音樂會。（市府文化局提供）高雄春天藝術節4月27日推出《重生·幻想》音樂會。（市府文化局提供）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市春天藝術節將由高雄市交響樂團4月27日攜手國際小提琴家謝爾蓋·多加丁推出《重生·幻想》、5月24日攜手日本人氣鋼琴家務川慧悟演出《北國晴光》，均於衛武營國家藝術文化中心登場。

高雄市交響樂團將由客席指揮楊智欽執指揮棒，邀請俄羅斯小提琴家謝爾蓋·多加丁首次來台演出《重生·幻想》，以捷克作曲家史麥塔納喜歌劇《被出賣的新娘》序曲開場，以靈動旋律和戲劇性張力，引領觀眾進入充滿希望與熱情的音樂世界，象徵嶄新開始與重生力量。

音樂會演繹柴可夫斯基D大調小提琴協奏曲，充滿激情與情感波動，詮釋浪漫主義時期經典之作，接續帶來法國作曲家白遼士《幻想交響曲》，展現音樂中無形重生力量。

高雄春天藝術節將於5月24日推出《北國晴光》音樂會。（市府文化局提供）高雄春天藝術節將於5月24日推出《北國晴光》音樂會。（市府文化局提供）

此外，高雄市交響樂團也邀請日本人氣鋼琴家務川慧悟首度來台，將於5月24日共同演出《北國晴光》，挑選3首風格鮮明作品，從蘇克冬夜意象，到葛利格浪漫鋼琴協奏曲，再到澤姆林斯基童話敘事，分別展現冬日寧靜、北歐浪漫及童話般幻想色彩。

《北國晴光》音樂會詮釋北歐冬日樂章，首先以捷克作曲家約瑟夫·蘇克創作《冬夜的故事》開場，是冬季夜晚寧靜與神秘為主題管弦樂作品，以豐富和聲與管弦樂色彩，營造冰冷又溫暖音樂氛圍，樂曲時而寂靜深邃，時而流露情感波動，展現冬夜獨特魅力。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應